İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan bölgesel diplomasi için somut işbirliği çağrısı yaptı - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan bölgesel diplomasi için somut işbirliği çağrısı yaptı

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ABD-İran gerginliği sürerken İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medyadan bölgesel diplomasiye ilişkin açıklama yaptı. Pezeşkiyan, diplomasinin sadece toplantılardan ibaret olmaması, kriz yönetimi ve somut işbirliği için gerçek bir araç olması gerektiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Bölgesel diplomasi sadece toplantılar düzenlemekten ibaret olmamalıdır. Kriz yönetimi, diyaloğun sürdürülmesi, gerginliğin tırmanmasının önlenmesi ve somut işbirliğinin teşvik edilmesi için gerçek bir araç olmalıdır" açıklamasında bulundu.

ABD ve İran arasındaki gerginlik sürerken, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda bölgesel diplomasinin çok boyutlu bir bakış açısı ile ele alınması gerektiğini vurgulayarak, "Bölgesel diplomasi sadece toplantılar düzenlemekten ibaret olmamalıdır. Kriz yönetimi, diyaloğun sürdürülmesi, gerginliğin tırmanmasının önlenmesi ve somut işbirliğinin teşvik edilmesi için gerçek bir araç olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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