İran, İsrail'in Hastaneye Saldırısını Kınadı - Son Dakika
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Yerel

İran, İsrail'in Hastaneye Saldırısını Kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İsrail'in sahra hastanesine düzenlediği saldırıyı 'savaş suçu' olarak nitelendirdi.

11.10.2024 05:07
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakayi, İsrail'in Suriye- Lübnan sınırında bulunan İran Kızılayı'na ait sahra hastanesine düzenlediği hava saldırısının "savaş suçu" olduğunu belirterek saldırıyı kınadı.

İsrail'in Suriye-Lübnan sınırında bulunan İran Kızılayı'na (IRCS) ait sahra hastanesine yönelik hava saldırısına İran hükümetinden tepki geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakayi saldırıyı "savaş" suçu olarak niteleyerek İsrail'i kınadı. Bilinen tüm uluslararası insani yasa ve yönetmeliklere göre hastanelerin hedef alınmasının yasak olduğunu hatırlatan Bakayi, "İşgalci rejimin Gazze, Lübnan ve Suriye'deki hastane ve tıbbi merkezlere yönelik tekrarlanan saldırıları, Siyonist rejimin tüm uluslararası norm ve standartlara karşı isyanının açık bir göstergesidir" ifadelerini kullandı. Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve diğer ilgili uluslararası insan hakları örgütlerinin İsrail'e net şekilde tepki göstermesi gerektiğini vurgulayan Bakayi, uluslararası toplumu yerlerinden edilen yüz binlerce Lübnanlı mülteciye yardım için harekete geçmeye çağırdı.

İsrail saldırısının hedefi olmuştu

İran Kızılayı, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının yoğunlaşmasının ardından 4 Ekim'de Lübnan-Suriye sınırına bir sahra hastanesi kurmuştu. İsrail saldırılarında yaralanan Lübnanlılara sağlık hizmeti sunmak amacıyla kurulan hastanenin son olarak İsrail tarafından vurulduğu ve tamamen kullanılamaz hale geldiği açıklanmıştı. İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, saldırıda can kaybı olmadığını belirterek, "Tüm sağlık ekibimiz güvende ancak hastanenin ambulansları, sağlık ekipmanları ve malzemeleri imha edildi" ifadelerini kullanmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İran, İsrail'in Hastaneye Saldırısını Kınadı - Son Dakika

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