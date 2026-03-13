İran Takımından Trump'a Sert Yanıt - Son Dakika
İran Takımından Trump'a Sert Yanıt

13.03.2026 03:45
İran Milli Takımı, Dünya Kupası'ndan dışlanamayacaklarını vurguladı ve Trump'a tepki gösterdi.

İran Milli Futbol Takımı, kimsenin kendilerini Dünya Kupası'ndan dışlayamayacağını vurgulayarak, "Dışlanabilecek tek ülke, sadece 'ev sahibi' unvanını taşıyan ancak bu küresel etkinliğe katılan takımlar için güvenlik sağlama yeteneğinden yoksun olan ülkedir" denildi.

İran Milli Futbol Takımı, ABD Başkanı Donald Trump'ın takımın bu yılki Dünya Kupası'na katılmasının güvenlikleri açısından uygunsuz olacağı yönündeki yorumlarına sert tepki gösterdi. İran Milli Futbol Takımı'ndan yapılan açıklamada, Dünya Kupası'nın tarihi ve uluslararası bir organizasyon olduğu vurgulanarak, "Organizasyonun yönetim organı herhangi bir ülke değil, FIFA'dır. İran Milli Takımı, İran'ın cesur evlatlarının elde ettiği bir dizi belirleyici zaferle ve gücüyle, bu büyük turnuvaya katılmaya hak kazanan ilk takımlar arasındaydı" ifadelerine yer verildi.

İran Milli Futbol Takımı'ndan ABD'ye imalı yanıt

Kimsenin İran Milli Takımı'nı Dünya Kupası'ndan dışlayamayacağı hatırlatılarak, "Dışlanabilecek tek ülke, sadece 'ev sahibi' unvanını taşıyan ancak bu küresel etkinliğe katılan takımlar için güvenlik sağlama yeteneğinden yoksun olan ülkedir" denildi.

Trump: "En güvenli spor etkinliği olacak"

ABD Başkanı Donald Trump ise, Truth sosyal medya platformundan konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama daha yaptı. Trump, etkinliğin herkes için güvenli geçeceğini belirterek, "ABD, FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmayı büyük bir heyecanla bekliyor. Bilet satışları tavan yapmış durumda. Bu, Amerikan tarihinin en büyük ve en güvenli spor etkinliği olacak. Tüm oyuncular, yetkililer ve taraftarlar, hak ettikleri şekilde, yıldızlar gibi muamele görecekler" ifadelerini kullandı.

Trump, güvenlik uyarısı yapmıştı

Trump, Truth sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İran Milli Futbol Takımı'nın ABD, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmasının kendileri açısından güvenli olmayacağını belirterek, "İran Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'nda memnuniyetle karşılanacaktır, ancak kendi hayatları ve güvenlikleri açısından orada bulunmalarının uygun olduğunu düşünmüyorum" demişti. - TAHRAN

İran Takımından Trump'a Sert Yanıt
