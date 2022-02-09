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İRAP toplantısı Vali Dr. Kızılkaya başkanlığında gerçekleştirildi - Son Dakika

İRAP toplantısı Vali Dr. Kızılkaya başkanlığında gerçekleştirildi

09.02.2022 09:55
İRAP toplantısı Vali Dr. Kızılkaya başkanlığında gerçekleştirildi

Bilecik'te afet risklerinin azaltılması amacıyla, hedef ve eylemlerin görüşülerek, değerlendirmelerin yapıldığı İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) toplantısı Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında yapıldı.

Bilecik'te afet risklerinin azaltılması amacıyla, hedef ve eylemlerin görüşülerek, değerlendirmelerin yapıldığı İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) toplantısı Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında yapıldı.

İl Özel İdaresi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Bilecik Afet ve Acil Durum İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Toplantıda, kentte paydaşların katkılarıyla hazırlanan İRAP'ın genel tanıtımı yapıldı. Ardından planın 4'üncü modülünde yer alan eylemlerin uygulanması ile ilgili planda görev verilen kurum ve kuruluşlara bilgilendirilme yapıldı. Kurum amirlerinin görüş ve önerilerinin değerlendirilmesinin ardında toplantı sona erdi. - BİLECİK

İRAP toplantısı Vali Dr. Kızılkaya başkanlığında gerçekleştirildi

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Hayri Demirel, Bilecik, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İRAP toplantısı Vali Dr. Kızılkaya başkanlığında gerçekleştirildi - Son Dakika


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