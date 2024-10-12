İrlanda, İsrail'e UNIFIL'e Saldırmayı Durdurma Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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İrlanda, İsrail'e UNIFIL'e Saldırmayı Durdurma Çağrısı Yaptı

İrlanda Başbakanı Harris, İsrail'i UNIFIL'e saldırıları sonlandırmaya ve uluslararası kaygılara kulak vermeye çağırdı.

12.10.2024 05:48
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İsrail'in Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırılarına tepki gösteren İrlanda Başbakanı Simon Harris, İsrail'i "uluslararası toplumun kaygılarına kulak vermeye" ve "BM barış güçlerine ateş açmaya son vermeye" çağırdı.

İsrail'in Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırılarına bir tepki de İrlanda'dan geldi. Yazılı bir açıklama yayınlayan İrlanda Başbakanı Simon Harris, "İsrail, Lübnan'da UNIFIL bünyesinde görev yapan BM barış gücü askerlerine ateş açmaya son vermelidir. İsrail uluslararası toplumun sesine ve endişelerine kulak vermelidir" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden ile bu hafta Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede konunun ele alındığını kaydeden Harris, "BM adına görev yapan barış güçlerine her zaman tam koruma sağlanması gerektiği konusunda mutabık kaldık" ifadelerini kullandı. Konuyu doğrudan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de görüştüğünü belirten Harris, önümüzdeki hafta yapılacak Avrupa Konseyi toplantısında AB'li meslektaşlarıyla durum değerlendirmesi yapmayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti. Harris, BM'nin 1701 sayılı kararının uygulanması ve insanların evlerine geri dönmelerine imkan tanıyacak acil bir ateşkesin sağlanması çağrısında bulunacağını belirtti.

İsrail ordusu UNIFIL'i hedef almıştı

İsrail ordusu önceki gün Lübnan'daki bir UNIFIL üssünü hedef almış, nöbetçi kulesindeki 2 askerin yaralandığı bildirilmişti. Son olarak, İsrail ordusunun UNIFIL komuta merkezinin ana girişini top mermisiyle hedef alması sonucu 2 barış gücü askerinin daha yaralandığı açıklanmıştı. - DUBLİN

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Lübnan, İsrail, dublin, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel İrlanda, İsrail'e UNIFIL'e Saldırmayı Durdurma Çağrısı Yaptı - Son Dakika

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