İş Kazasında Hayatını Kaybeden TMO Personeli Toprağa Verildi - Son Dakika
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İş Kazasında Hayatını Kaybeden TMO Personeli Toprağa Verildi

İş Kazasında Hayatını Kaybeden TMO Personeli Toprağa Verildi

TMO personeli Kadir Pancaroğlu, geçirdiği iş kazası sonrası düzenlenen cenaze ile defnedildi.

11.03.2025 16:49
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Geçirdiği talihsiz bir iş kazası sonucu yaşamını yitiren Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) personeli Kadir Pancaroğlu, Vali Yardımcısı Ali Uysal'ın katıldığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.

TMO Açık Yığın Sahasında görevli Kadir Pancaroğlu, geçirdiği talihsiz iş kazası sonucu hayatını kaybetti. Pancaroğlu için bugün öğle namazını müteakip Paşa Camiinde cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına Vali Yardımcısı Ali Uysal, TMO Genel Müdür Yardımcısı Cihan Soyalp, İnsan Kaynakları Daire Başkanı Fatih Kaya, Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) Afyonkarahisar Baş Müdürü Fatih Gümüş, TMO personeli ve Pancaroğlu'nu ailesi ve yakınları katıldı.

Pancaroğlu'nun yakınları ve mesai arkadaşlarıyla görüşen ve üzüntüsünü dile getiren Vali Yardımcısı Ali Uysal, Vali Doç. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın da taziyelerini ileterek, baş sağlığı diledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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