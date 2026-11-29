İscehisar Müftülüğü sabah namazı buluşmasının yedincisini düzenlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İscehisar Müftülüğü, Ramazan ayına kadar devam etmesi planlanan sabah namazı buluşmalarının yedinci programını Çalışlar Köyü Camii'nde düzenledi. Programa yoğun katılım gösteren cemaat, namazın ardından sohbet ve zikir programına katıldı; birlik ve kardeşlik mesajları verildi.
İscehisar Müftülüğü tarafından Ramazan ayına kadar devam etmesi planlanan sabah namazı buluşmaları kapsamında yedinci program, Çalışlar Köyü Camii'nde gerçekleştirildi.
Cemaatin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen programda sabah namazı eda edilirken, namazın ardından sohbet ve zikir programı düzenlendi. İscehisar Müftülüğünden yapılan açıklamada, cemaatle kılınan namazın faziletine dikkat çekilerek birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verildi. Paylaşımda, programa katılan vatandaşlara ve organizasyona katkı sağlayan hayır sahiplerine teşekkür edilerek, bu tür buluşmaların devam etmesi temennisinde bulunuldu.
Kaynak: İHA
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