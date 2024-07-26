İşçiler Yavru Kumruyu Kepçeyle Yuvaya Geri Bıraktı

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İstanbul Büyükçekmece'de yol çalışması yapan işçiler, ağaçtaki yuvasından düşen yavru kumruyu kepçeyle yukarı çıkarak yerine geri bıraktı. Yürek ısıtan görüntüler başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi'nde yaşandı. Ihlamur Sokak'ta yol çalışması yapan işçiler ağacın altında yavru bir kumru buldu. Kumru işçiler tarafında yuvasına kepçe yardımıyla yeniden çıkarıldı. İç ısıtan görüntüler bir başka vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde bir işçinin kepçeye çıkarak ağaçtaki yuvaya yanaştığı ve kumruyu bıraktığı görüldü. - İSTANBUL