İşi Çıkmayan Eleman Aranıyor! - Son Dakika
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Yerel

İşi Çıkmayan Eleman Aranıyor!

İşi Çıkmayan Eleman Aranıyor!

Sakarya'nın Karasu ilçesinde çay evi işleten Metin Ülker, işe aldığı elemanların sürekli işi bırakmasından şikayetçi olunca dikkat çeken bir ilan asarak çözüm buldu. Ancak ilanı görüp hatıra fotoğrafı çektirmeye gelenlerin sayısı, iş için gelenlerden daha fazla oldu.

22.08.2024 16:03
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde işletmeciliğini yaptığı çay evine eleman bulmakta zorlanan ve işe aldığı elemanlardan bıkan Metin Ülker, çareyi dikkat çeken bir ilan asmakta buldu. Ülker, "Bu sefer de ilanı görüp hatıra fotoğrafı çektirmeye gelen, iş arayanların sayısından fazla oldu" diyerek ilanın büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Karasu'nun İncilli Mahallesi 618.Sokak üzerinde çay evi işleten Metin Ülker, çok sayıda eleman değiştirdiğini ve durumdan şikayetçi olduğunu söyledi. İşe aldığı her elemanın bir bahane uydurduğunu ifade eden Ülker, çareyi dikkat çeken bir ilanı cama asmakta buldu. Ülker, "İşe alıyoruz, en fazla 1-2 ay çalışıyor. Sonra 'Hastam var, cenazem var' gibi çeşitli bahanelerle ayrılıyorlar. Son yaşadığımız olayda da 'Annem hatsa memlekete gideceğim' diyerek bir elemanımıza izin verdik. Birkaç gün sonra arayıp ihtiyacı var mı diye sorduğumuzda 'Ben memlekete hiç gitmedim, daha işe gelmeyeceğim' yanıtını aldık. 11 yıldır burada esnafım. Son birkaç yıldır eleman bulmak zorlaştı. ya işi beğenmiyorlar ya rahatlık işlerine geliyor. Çok esnafımız da bu durumda" dedi.

Çareyi, işletmesinin camına dikkat çeken bir ilan asmakta bulan Metin Ülker, "İşe alırken tek şartımız elemanımızın işi çıkmamasıdır. Bu yüzden 'İşi çıkmayan eleman aranıyor' yazdık cama. Her işe aldığımız bizi yüz üstü bırakıyor. İlanı astık, bu sefer de ilanı görüp fotoğraf çektirmeye gelenlerin, iş için gelenlerden sayısı daha fazla oldu. Yine istikrarlı eleman bulamadık" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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