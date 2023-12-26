İşitme engelli çifte sürpriz: Sağlık personelleri işaret diliyle konuştu

Etlik Halk Eğitim Merkezi ve sağlık personelleri, hastanenin önünde simit satan işitme engelli çifte sürpriz yaptı. Çiftle 15 dakika içinde herkes işaret diliyle konuştu.

Sağlık personelleri tarafından yapılan sosyal farkındalık etkinliği hastanenin önünde gerçekleştirildi. Personeller, simit satan işitme engelli çiftle işaret diliyle konuştu. Yapılan etkinlikte 'onlar sessiz dünyalarında yaşarken 15 dakika içinde herkesin işaret diliyle konuşması ve ben onların dünyasında değilim onlar benim dünyamda' hissini yaşatmak hedeflendi.

"Biz onların dilini öğrenebiliriz ama onlar bizim dilimizi öğrenemezler"

Sağlık çalışanlarına eğitim veren İşret Dili ve Tercüman eğitmeni Tuğba Akbaba, "Bu bahsettiğimiz işitme engelliler topluluğundan dezavantajlı bir grup olarak geçiyorlar. Bu bireylerde işaret dili bilmezseniz iletişime geçemezsiniz. Bu sebeple bunun farkındalığını arttırmak, herkesin bunu bilmesi, bu amaçla bu hedefle uğraş vermek benim için çok güzel bir duygu. Bu etkinliği planlarken aslında şu mesajı vermek istedik. İşitme engelli birey, kendince şunu hissetsin 'evet onlar benim dünyamda şu an.' Bu mesajı verdik. Özellikle sağlık alanlarında onların daha çok fayda alabilmesi adına hastanelerde tercüman olması gerekmekte. Tercüman yok ise işaret dili bilen bir personel olması lazım. Biz onların dilini öğrenebiliriz ama onlar bizim dilimizi öğrenemezler" ifadelerini kullandı.

Yaptıkları etkinliğin ardından sağlık personelleri, işitme engelli çifte çiçek takdim etti. - ANKARA