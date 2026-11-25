İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenleri okul girişinde karanfillerle karşıladı.

Sabahın erken saatlerinde Buluttepe Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu'na gelen Başkan Dönmez, okula gelen öğretmenlere tek tek karanfil vererek Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Okul bahçesinde öğrencilerle de bir araya gelen Dönmez, çocuklarla birlikte öğretmenlere seslenerek Öğretmenler Günü mesajı verdi. Öğrenciler hep birlikte "Canım öğretmenim, Öğretmenler Gününüz kutlu olsun" sözleriyle öğretmenlerini kutladı.

Öğretmenlerle sohbet eden Başkan Dönmez, eğitimcilerin emeklerinin geleceğin şekillenmesindeki önemine dikkat çekti.