İskenderun'da Deprem İzlerini Silmek İçin Duvarlara Resim Çiziliyor - Son Dakika
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Yerel

İskenderun'da Deprem İzlerini Silmek İçin Duvarlara Resim Çiziliyor

İskenderun\'da Deprem İzlerini Silmek İçin Duvarlara Resim Çiziliyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremin vurduğu bölgelerde yıkımı gerçekleştirilen binaların bulunduğu alanlarda ressam Erdoğan Akın tarafından duvarlara resim çiziliyor. Bu çalışma ile depremin izleri bir nebze de olsa ortadan kaldırılmış olacak.

30.05.2024 10:03  Güncelleme: 10:06
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HATAY (İHA) – Depremin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkımı gerçekleştirilen binaların bulunduğu bölgelerdeki kötü görüntüyü ortadan kaldırmak için ressam Erdoğan Akın duvarlara resim çiziyor.

Asrın felaketi Hatay'da büyük yıkıma yol açmış, binlerce bina hasar görmüş ve yıkılmıştı. İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, yıkımı gerçekleştirilen binaların bulunduğu bölgelerde depremin izlerini bir parça da olsa silebilmek adına yıkımı gerçekleştirilen bölgelere duvar resimleri yapılması için çalışma başlattı. İskenderunlu ressam Erdoğan Akın tarafından çizim ve boyamasına başlanan duvarlar güzel görüntüler ortaya çıkardı. Resimlerin çizildiği alanlarda çevre düzenlemesiyle birlikte depremin izleri bir nebze de olsa ortadan kaldırılmış olacak.

"İskenderun'da depremin acılarını hafifletebilmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz"

Depremin izlerini hafifletebilmek adına çalışmalarını yürüttüklerini dile getiren İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, "Depremin izlerini silebilmek bir anda mümkün değil, depremin acısını silmek mümkün değil ama derdimiz, tasamız İskenderun'da depremin acılarını hafifletebilmek, unutturabilmek. Bunun için zaten fiziksel çalışmalarımız devam ediyor. Yoldu, kaldırımdı, peyzaj düzenlemeleriydi ama bunun yanında da gerçekten insanların gördükleri zaman vicdanlarını sızlatan deprem yıkıntılarını ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. İskenderun'un merkezi olan yerlerinde depremin izlerini silebilmek adına neler yapabiliriz diye düşündük; yukarısını bir sanat tablosuna dönüştürüp, aşağısını çimlendirip üzerine bankla insanların oturabileceği alanlar yapıp, en azından İskenderun'umuza bir nefes aldırmak istedik. İskenderun'da depremin acılarını hafifletebilmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

6 Şubat depremlerinde yaşadığı ev yıkılan ressam Erdoğan Akın, "Başkanım ben her zaman söylüyorum en büyük yatırım insana yapılan yatırımdır. Benim hayat felsefem bu ve her sanatçıda olması gereken hayat felsefesi önce insan olmalı. Onun için ben burada hizmet verirken gerek bu memleketli olarak, gerek anılarımın şehri olan İskenderun'u yaşatmak için hizmet veriyorum. Yani altyapı bir şekilde yapılıyor, yollar bir şekilde yapılıyor, kaldırımlar bir şekilde yapılıyor. Zaten gece gündüz 24 saat ekip çalışıyor ve ben bununla iftihar ediyorum. Onun için ben de bana düşeni yapıyorum. Bu şehir bizim. Bu şehri ne yapacağız; hep birlikte ayağa kaldıracağız" şeklinde konuştu. - HATAY

Kaynak: İHA

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