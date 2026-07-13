İSKİ'den Gazi İndirimi Açıklaması

(İSTANBUL) İSKİ Genel Müdürlüğü, bir gaziye tanınan abonelik indiriminin iptal edildiği yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklamada, "Aboneye gönderilen tebligat, indirim hakkının kaldırılmasına yönelik olmayıp, hak sahipliğine ilişkin belgelerin güncellenmesi amacıyla yapılan bilgilendirme niteliğinde rutin bir idari işlemdir. Dolayısıyla, basında yer alan iddiaların aksine, aboneliğe tanınan gazi indirimi devam etmekte olup herhangi bir iptal işlemi tesis edilmemiştir" denildi.

İSKİ Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Bazı basın ve yayın organlarında, İSKİ'nin gazilere tanınan indirimleri iptal ettiği yönünde gerçeği yansıtmayan iddialara yer verilmesi üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür."

Yapılan incelemede; ilgili abonenin adına kayıtlı abonelik sözleşmesine ilişkin 4736 Sayılı Kanun kapsamında uygulanan yüzde 50 gazi indiriminin iptal edilmediği tespit edilmiştir. Bahse konu aboneliğin 08.05.2018 tarihinde yaptığı başvuru üzerine yüzde 50 indirimli su tarifesinden yararlanmaya başladığı ve bugün itibarıyla da söz konusu indirimden kesintisiz olarak yararlanmaya devam ettiği anlaşılmıştır.

4736 Sayılı Kanun kapsamında indirimli su tarifesinden yararlanılabilmesi için, başvuru sahibinin kanunda belirtilen hak sahibi gruplardan biri olduğunun İdarece tespit edilmesi zorunludur. Bu kapsamda hak sahipliğini gösterir resmi belgenin ibraz edilmesinin istenmesi, belirli kişilere yönelik bir uygulama olmayıp, indirimli tarifeden yararlanan tüm hak sahiplerine eşit şekilde uygulanan standart bir idari uygulamadır.

Bu çerçevede aboneye gönderilen tebligat, indirim hakkının kaldırılmasına yönelik olmayıp, hak sahipliğine ilişkin belgelerin güncellenmesi amacıyla yapılan bilgilendirme niteliğinde rutin bir idari işlemdir. Dolayısıyla, basında yer alan iddiaların aksine, aboneliğe tanınan gazi indirimi devam etmekte olup herhangi bir iptal işlemi tesis edilmemiştir. Kamuoyuna duyurulur."