İskilip Belediyesi Aşevi, Ramazan'da 300 Haneye İftar Yemeği Ulaştırıyor - Son Dakika
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İskilip Belediyesi Aşevi, Ramazan'da 300 Haneye İftar Yemeği Ulaştırıyor

İskilip Belediyesi Aşevi, Ramazan\'da 300 Haneye İftar Yemeği Ulaştırıyor

Çorum'un İskilip ilçesinde İskilip Belediyesi Aşevi, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırmaya devam ediyor. Aşevi, her gün 300 haneye iftar yemeği göndererek paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatıyor.

14.03.2025 12:25  Güncelleme: 12:34
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Çorum'un İskilip ilçesinde uzun süredir ihtiyaç sahiplerine el uzatan İskilip Belediyesi Aşevi, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte faaliyetlerini daha da anlamlı bir boyuta taşıyıp 300 haneye iftar yemeği ulaştırıyor. Hayırsever vatandaşların destekleriyle hazırlanan yemekler sıcak şekilde ailelere ulaştırılıyor.

Çorum'un İskilip ilçesinde faaliyet gösteren İskilip Belediyesi Aşevi, her gün 300 haneye sıcak yemek ulaştırıyor. Paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatarak ilçede bereketli sofraların kurulmasına vesile olan Aşevi, Ramazan ayının manevi atmosferinde, ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürüyor. Ramazan ayında çalışmalarını arttıran aşevi çalışanları, her gün sokak sokak gezerek ailelere sıcak yemek ulaştırıyor. İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, aşevini ziyaret ederek görev yapan personellerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Çizikci, aşevinin sadece bir yemek dağıtım noktası olmadığını, aynı zamanda ilçede yardımlaşma kültürünün en güzel örneklerinden birini sergilediğini vurguladı.

"Destek veren herkesten Allah razı olsun"

Emeği geçen vatandaşlara teşekkür eden İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikçi, "İskilip Aşevinde her gün yaklaşık olarak 300 ailemize sıcak yemek ulaştırıyoruz. Yapılan yemekleri belediyemizin imkanlarıyla olduğu gibi aynı zamanda hayırsever vatandaşlarımızın da büyük desteği vardır. Destek veren herkesten Allah razı olsun, keselerine bereket olsun" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İskilip Belediyesi Aşevi, Ramazan'da 300 Haneye İftar Yemeği Ulaştırıyor - Son Dakika

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