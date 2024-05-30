İŞKUR, AKÜ öğrencilerine iş arama becerileri eğitimi verdi - Son Dakika
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Yerel

İŞKUR, AKÜ öğrencilerine iş arama becerileri eğitimi verdi

İŞKUR, AKÜ öğrencilerine iş arama becerileri eğitimi verdi

Afyonkarahisar Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) öğrencilerine iş arama becerileri eğitimi verdi. Eğitimde öğrencilere özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, beden dili, hobilerin önemi ve iş arama ağı gibi konular anlatıldı. Eğitim sonunda öğrencilere sertifikaları takdim edildi.

30.05.2024 11:17
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Afyonkarahisar Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü eğitim faaliyetlerine devam ediyor.

İŞKUR İl Müdürlüğü iş ve meslek danışmanları Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Meslek Yüksekokulu İşletme Bölümü ve Yerel Yönetimler Bölümü öğrencilerine İş Arama Becerileri eğitimi verdi. İŞKUR İl Müdürlüğü İş ve Meslek Danışmanları Celal Akcan, Şerife Haytabey ve Türkan Baygül tarafından AKÜ Meslek Yüksekokulu İşletme ve Yerel Yönetimler Bölümü öğrencilerine eğitim verildi. İŞKUR İl Müdürü Ahmet Karakaya, Bölüm Başkanı Doç. Dr Murat Tekbaş ve Öğretim Görevlisi Hüseyin Tutumlu'nun da katılımıyla gerçekleştirilen eğitim programında İş Arama Becerileri başlığında 'Özgeçmiş Hazırlama, Mülakat Teknikleri, Beden Dili, Hobilerin Önemi, İş Arama Ağı' gibi birçok farklı konuda öğrencilere eğitim verildi. Eğitim sonunda öğrencilere sertifikaları takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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