İslahiye'ye Yeni Kaymakam Atandı - Son Dakika
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İslahiye'ye Yeni Kaymakam Atandı

İslahiye\'ye Yeni Kaymakam Atandı
13.07.2026 14:44
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Emre Oğuztürk, İslahiye Kaymakamı olarak görevine başladı. Karşılama programı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Gaziantep'in İslahiye ilçesine atanan Kaymakam Emre Oğuztürk, düzenlenen karşılama programının ardından görevine başladı.

Kaymakamlık binası önünde gerçekleştirilen karşılama programına İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır, İlçe Jandarma Komutanı Selim Kasacı, İlçe Sağlık Müdürü Osman Gelebek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, kurum müdürleri ve kaymakamlık personeli katıldı. Çiçekle karşılanan Kaymakam Oğuztürk, daha sonra makamına geçerek görevine başladı. Oğuztürk, göreve başlamasının ardından kurum müdürleriyle bir araya gelerek ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

1992 yılında Kayseri'de doğan Emre Oğuztürk, ilk ve ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nden 2014 yılında ikincilik derecesi ve yüksek onur öğrencisi olarak mezun olan Oğuztürk, bir süre özel sektörde çalıştıktan sonra 2017 yılında mülki idare amirliği mesleğine başladı. Kayseri Valiliği'ndeki stajının ardından Çanakkale'nin Gelibolu ve Eskişehir'in Sivrihisar ilçelerinde kaymakam refikliği stajlarını tamamlayan Oğuztürk, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kaymakam vekilliği görevini yürüttü. 2019-2021 yılları arasında Çankırı'nın Eldivan ilçesinde kaymakamlık görevini yürüten Oğuztürk, daha sonra Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine atandı. Ardından Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde görev yapan Oğuztürk, 24 Ağustos 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Erzurum'un Aşkale ilçesine kaymakam olarak atandı. 17 Haziran 2026 tarihli ve 2026/148 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile İslahiye Kaymakamlığı görevine atanan Emre Oğuztürk, 13 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla yeni görevine başladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İslahiye'ye Yeni Kaymakam Atandı - Son Dakika

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