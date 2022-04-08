İsmet İnönü Otoparkı yeni yüzü ile hizmete başladı - Son Dakika
Üye Girişi

İsmet İnönü Otoparkı yeni yüzü ile hizmete başladı

08.04.2022 13:00
İsmet İnönü Otoparkı yeni yüzü ile hizmete başladı

İsmet İnönü Kent Parkı altındaki katlı otopark yenilenerek hizmete açıldı.

İsmet İnönü Kent Parkı altındaki katlı otopark yenilenerek hizmete açıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANET A.Ş'nin işleteceği otopark, 24 otobüs ve 160 otomobil kapasitesiyle kent merkezinde otopark sorununa çözüm olacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Muratpaşa İlçesi İsmet İnönü Kent Meydanı altında yer alan İsmet İnönü Katlı Otoparkı baştan aşağı yenilenerek, vatandaşların hizmetine sunuldu. Belediye Şirketi ANET A.Ş tarafından işletilen otopark, 11 bin metrekare alana sahip ve 3 kattan oluşuyor. Otoparkta -1'inci Kat Otobüs Park alanı, -2'nci ve -3'üncü kat ise otomobil park alanı olarak kullanılacak. Kent Merkezi'nde ciddi bir park sorununu ortadan kaldıracak olan yeraltı otoparkında 24 otobüs, 3 midibüs, 160 otomobil ve 6 engelli park yeri bulunuyor.

"Otopark baştan aşağı yenilendi"

Otoparkın yenileme çalışmaları çerçevesinde elektrik altyapısı, kamera sistemi, yazılım ve donanım altyapısı, yangın algılama sistemleri, yangın söndürme sistemleri, acil durum yönlendirmeleri, yatay dikey işaretlemeler yenilendi. Otoparka, İsmet İnönü Kent Meydanı'ndan inen asansörün bakımları yapıldı. Ayrıca havalandırma sistemleri, aydınlatma sistemleri, yatay dikey işaretlemeler, parklanma düzenleri, WC'ler yeniden düzenlendi. Yağmur suyu gider ve tahliye sistemleri stabil hale getirildi. - ANTALYA

İsmet İnönü Otoparkı yeni yüzü ile hizmete başladı
İsmet İnönü Otoparkı yeni yüzü ile hizmete başladı
İsmet İnönü Otoparkı yeni yüzü ile hizmete başladı

YORUMLAR
500
Mersin'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Mersin'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Aranan şahsa ait otomobil bekçilere takıldı Aranan şahsa ait otomobil bekçilere takıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İsmet İnönü, Muratpaşa, Otomobil, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İsmet İnönü Otoparkı yeni yüzü ile hizmete başladı - Son Dakika


Son Dakika
13:04 Bu kadarı filmlerde olur: 19 yıldır ailesini arayan genç, öz babası ve kardeşiyle aynı işyerinde çalışmış
12:53 Kendisine 7.5'ten 8 veren İmamoğlu'na Belediye Başkanı Yazıcı'dan gündem olacak sözler: 10 üzerinden sıfır veriyorum
12:42 Hırsızlık için girdiği evden engelli taklidi yaparak kaçmak istedi
12:39 Nagihan ve Nisa'nın "doping" tartışmasına eski yarışmacı Turabi de katıldı: Survivor hatasız yaşamaya elverişli değildir
12:34 Pazar ziyaretinde bulunan İmamoğlu ve vatandaşın diyaloğu dikkat çekti: Güzel mi fiyatlar?
12:31 Ukrayna'da tren istasyonuna saldıran Rusya'dan akıl almaz savunma: Silahları vurduk
12:15 Sürü bir koyunu izledi, önce o atladı sonra geri kalanı: 45 koyun ve kuzu geçide atlayıp telef oldu
12:12 Derbi öncesi FB'li Mert Hakan'dan iddialı sözler: Galatasaray'a Kadıköy'den çıkış olmadığını göstereceğiz
12:06 Rusya, sivillerin tahliye için beklediği tren istasyonunu roketle vurdu! En az 30 kişi hayatını kaybetti
11:55 21 bin liralık sahur yemeğini savunan Savcı Sayan'ın paylaştığı faturadaki hata herkesin dikkatini çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 13:13:14. #1.13#
SON DAKİKA: İsmet İnönü Otoparkı yeni yüzü ile hizmete başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement