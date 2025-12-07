Başkan Çerçioğlu\'ndan İsmet Sezgin\'in aramızdan ayrılışının yıl dönümünde lokma hayrı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydınlı siyasetçi İsmet Sezgin'in aramızdan ayrılışının 9'uncu yıl dönümünde lokma hayrı düzenledi.

Türk siyasi tarihinin önemli isimlerinden Aydınlı siyasetçi İsmet Sezgin, Aydın Belediye Başkanlığı'nın yanı sıra Gençlik ve Spor, Maliye, İçişleri ve Milli Savunma bakanlıkları görevlerinde bulundu. Ayrıca bir dönem Başbakan Yardımcılığı ve TBMM Başkanlığı yaptı. Sezgin için Efeler ilçesi Bey Camii önünde yapılan lokma hayrından alan vatandaşlar, Sezgin'i unutmadığı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Vefatının yıl dönümünde Sezgin'i saygı ve rahmetle andığını belirten Başkan Çerçioğlu, "Türk siyasetinde "İsmet Abi" olarak anılan İsmet Sezgin'i vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN