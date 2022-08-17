Kemanın Dünyada Parlayan Yıldızı Kuşadası'nda - Son Dakika
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Kemanın Dünyada Parlayan Yıldızı Kuşadası'nda

17.08.2022 16:13
Kemanın Dünyada Parlayan Yıldızı Kuşadası'nda

İspanya Galiçya Kraliyet Flarmoni Orkestrası’nda solist olarak sahne alan ilk Türk keman virtüözü olan Ilgın Top, ‘Genç Sanat Dinletileri’ kapsamında Güvercinada Kalesi’nde vermiş olduğu muhteşem konserde, piyanoda Çağdaş Özkan eşlik etti.

İspanya Galiçya Kraliyet Flarmoni Orkestrası'nda solist olarak sahne alan ilk Türk keman virtüözü olan Ilgın Top, 'Genç Sanat Dinletileri' kapsamında Güvercinada Kalesi'nde vermiş olduğu muhteşem konserde, piyanoda Çağdaş Özkan eşlik etti.

Türkiye'de klasik kemanın parlayan yıldızı 22 yaşındaki Ilgın Top, geçen Mayıs ayında düzenlenen 12'inci Peregrinos Musicales yarışmasına katıldı. Dünyanın farklı ülkelerinden birçok sanatçının başvurduğu yarışmaya kemanıyla çaldığı 3 eserin videosunu gönderen Ilgın Top, yarışma sonucunda İspanya Galiçya Kraliyet Flarmoni Orkestrası'nda solist olarak çalmaya hak kazandı. Eğitimini Hollanda'daki Conservatorium Maastricht müzik akademisinde sürdüren genç yetenek, 14 Temmuz'da İspanya'nın özerk bölgesi Galiçya'nın başkenti Santiago de Compostela'da düzenlenen konserde orkestra ile birlikte sahne alarak Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı.

Klasik kemandaki yeteneğiyle ismi Türkiye sınırlarını aşan Ilgın Top'un, Genç Sanat Dinletileri kapsamındaki konseri ;çok sayıda sanatseverle birlikte Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye başkan yardımcıları ve KUSAV Başkanı Levent Köylü de izledi. Performansıyla izleyenleri büyüleyen sanatçıya piyanoda Çağdaş Özkan eşlik etti. Genç yetenek, konserinde Johann Sebastian Bach, Niccolo Paganini, Camille Saint Saëns ve Johannes Brahms'ın bestelerini çaldı

"BİR HEDEFİMİ DAHA GERÇEKLEŞTİDİM"

Güvercianada Kalesi'nde sahne aldığı için çok mutlu olduğunu belirten Ilgın Top, "Yedi yaşından itibaren keman eğitimine başladım. 13 yaşındayken ilk solistlik deneyimimi Bilkent Senfoni Orkestrası ile Henri Vieuxtemps'in 5. Keman Konçertosu'nu çalarak elde ettim. Peregrinos Musicales yarışmasında da başarı gösterdikten sonra İspanya Galiçya Kraliyet Flarmoni Orkestrası'nda solist olarak sahneye çıkan ilk Türk kemancı oldum. Bir hedefimi daha gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Ailem en büyük destekçim. Genç Sanat Dinletileri adı altında gerçekleştirdiğim resitalde atmosfer gerçekten inanılmazdı. Bu etkinlikte yer almamı sağlayan Kuşadası Belediyesi'ne ve KUSAV'a çok teşekkür ediyorum" dedi

Başkan Günel ise, "Güvercianda Kalesi 2020 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girdi. Muhteşem bir tarihe sahip olan Güvercinada Kalesi'nde muhteşem olan iki sanatçıyı müziğin evrensel diliyle buluşturduk. Bugün aramızda yerli misafirlerimizin yanı sıra yabancı misafirlerimiz de var. İşte bütün bu farklılıkları bir araya getiren şey müziğin kendisi. Ben her iki sanatçımıza da kariyerlerinde başarılar diliyorum" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

Çağdaş Özkan, Galiçya, İspanya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kemanın Dünyada Parlayan Yıldızı Kuşadası'nda - Son Dakika

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