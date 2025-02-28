Isparta'da DMD Hastası Görkem Efe İçin 10 Milyon TL'lik Yardım Toplandı - Son Dakika
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Isparta'da DMD Hastası Görkem Efe İçin 10 Milyon TL'lik Yardım Toplandı

Isparta\'da DMD Hastası Görkem Efe İçin 10 Milyon TL\'lik Yardım Toplandı

Isparta'da düzenlenen yardım gecesinde Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası 16 yaşındaki Görkem Efe Şengün için 10 milyon TL'nin üzerinde bağış toplandı. Açık artırmada satılan el dokuması halılarla 600 bin TL ek gelir elde edildi.

28.02.2025 10:05  Güncelleme: 10:14
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Isparta'da DMD hastası 16 yaşındaki Görkem Efe Şengün'ün tedavisi için düzenlenen yardım gecesinde 10 milyon TL'nin üzerinde bağış toplandı. Açık artırmada satılan el dokuması halılarla ise 600 bin TL ek gelir elde edildi. Vali Abdullah Erin ve Başkan Şükrü Başdeğirmen'in öncülüğünde gerçekleşen etkinlikte, Görkem Efe'nin tedavisi için büyük destek sağlandı.

Isparta'da Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası 16 yaşındaki Görkem Efe Şengün için düzenlenen yardım gecesinde büyük bir dayanışma örneği sergilendi. Süleyman Demirel Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Görkem Efe İçin El Eleyiz" yardım yemeğinde, Görkem Efe'nin tedavisi için 10 milyon TL'nin üzerinde bağış toplandı. Gecede ayrıca, kök boyalı el dokuması iki halı açık artırmayla satılarak 600 bin TL ek gelir elde edildi.

Başkan Başdeğirmen: "Isparta olarak başardık, yine başaracağız"

Gecede konuşan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, "Isparta olarak daha önce Arya bebek için kenetlenmiş ve onun tedavisi için gereken desteği sağlamıştık. Şimdi aynı dayanışmayı Görkem Efe için gösteriyoruz. Bu birliktelik sayesinde bir hafta içinde 10 milyon TL'den fazla bağış toplandı ve bu tutar Görkem'in hesabına aktarıldı. İnşallah o da sağlığına kavuşacak ve aramıza yürüyerek dönecek" dedi.

Vali Erin: "Bu ortak sorumluluğumuz"

Isparta Valisi Abdullah Erin ve eşi Gülhan Erin'in öncülüğünde düzenlenen yardım gecesine, Vali Yardımcısı Hamdullah Suphi Özgödek, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, iş insanları, bürokratlar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Vali Yardımcısı Hamdullah Suphi Özgödek, "Görkem'in sağlığına kavuşması hepimizin ortak sorumluluğudur. Ispartalıların duyarlılığı ve dayanışması sayesinde bu sürecin başarıyla tamamlanacağına inanıyorum" dedi.

Açık artırmada büyük destek

Isparta Belediyesi Halı Atölyelerinde dokunan kök boyalı, 4 metrekarelik iki adet el dokuması halı açık artırmayla satıldı. Halılardan biri, iş insanı Zeliha ve Melih Üçkardeş çifti tarafından 300 bin TL'ye, diğeri ise Isparta Petrol Turizm'in sahibi Ömer ve Semra Baştok çifti tarafından yine 300 bin TL'ye satın alındı.

Görkem Efe: "İnşallah sağlığıma kavuşacağım"

Gecede duygu dolu anlar yaşanırken, Görkem Efe Şengün yaptığı konuşmada, "Sizlerin desteğiyle yurt dışındaki ilacıma ulaşarak daha rahat bir hayat süreceğim. Sayın Valimize, Belediye Başkanımıza ve destek veren herkese teşekkür ederim" dedi. Annesi Leyla Şengün ise, yurt dışında çıkan ilaca ulaşabilmesi için bu desteğin çok önemli olduğunu belirterek, "İnşallah birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.

Gecede ayrıca radyo yapımcısı Talha Bora Öge, şiir ve ezgileriyle katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Toplanan bağışlarla Görkem Efe'nin yurt dışındaki tedavi sürecine büyük destek sağlanırken, Ispartalılar bir kez daha dayanışma ruhunu ortaya koydu. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Isparta'da DMD Hastası Görkem Efe İçin 10 Milyon TL'lik Yardım Toplandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta'da DMD Hastası Görkem Efe İçin 10 Milyon TL'lik Yardım Toplandı - Son Dakika
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