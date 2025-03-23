Isparta'da Hayvan Bakım Merkezi, 2 Bin 500 Köpek ve 350 Kediye Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika
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Isparta'da Hayvan Bakım Merkezi, 2 Bin 500 Köpek ve 350 Kediye Ev Sahipliği Yapıyor

Isparta Belediyesi'nin Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 2 bin 500 köpek ve 350 kediye ev sahipliği yapmakta. Yaralı hayvanlar tedavi edilmekte ve yeni bir rehabilitasyon merkezi inşa edilerek sahipsiz hayvan sorununun çözülmesi hedefleniyor.

23.03.2025 17:23
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Isparta Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi 2 bin 500 köpek ve 350 kediye ev sahipliği yapıyor

ISPARTA - Isparta Belediyesi'nin Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 2 bin 500 sokak köpeği ve 350 kediye ev sahipliği yapıyor. Yaralı hayvanların tedavi ve bakımı sağlanırken, Isparta İl Özel İdaresi de Büyükgökçeli köyü yakınlarında yeni bir rehabilitasyon merkezi inşa ediyor. Çalışmalar tamamlandığında sahipsiz hayvan sorununun büyük ölçüde çözülmesi hedefleniyor.

Isparta Belediyesi tarafından kurulan Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, altyapısı, donanımı ve hizmet kalitesiyle dikkat çekiyor. 2 bin 500 sokak köpeği ve 350 kediye ev sahipliği yapan merkezin kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar ise tamamlanmak üzere. Merkezde yürütülen faaliyetler hakkında bilgi veren Veteriner İşleri Müdürü Veteriner Hekim Ahmet Çankar, vatandaşların merkezdeki hayvanları sahiplenebileceğini belirtti. Çankar, "Rehabilitasyon merkezimiz 7/24 esasına göre çalışmaktadır. Günün her saatinde personellerimiz görev başında. Sokaklarda yaralı veya sahipsiz hayvanlar için vaka aracımızla müdahalede bulunarak, tedavilerini merkezimizde tamamlıyoruz. Ayrıca burada bulunan sahipsiz hayvanların beslenmesi ve bakımı için tüm önlemleri almış durumdayız. Merkezimizde her gün istisnasız su ve mama bulunduruluyor. Kapasitemiz dolu olup, şu anda 2 bin 500 sokak köpeğine ve 350 kediye ev sahipliği yapıyoruz" dedi.

"Satın alma, sahiplen"

Merkezden bir köpeği sahiplenen Hacı Sadık Sözen, " Eğirdir'de işletme sahibiyim. Sinopluyum ve 10 yıldır Eğirdir'de yaşıyorum. Vali beyin barınağa geldiğini gördük, bu bizi teşvik etti ve biz de bir köpek sahiplendik" diyerek herkesi sahipsiz hayvanları sahiplenmeye davet etti.

Öte yandan, Isparta İl Özel İdaresi tarafından Büyükgökçeli köyü yakınlarında yeni ve modern bir bakım ve rehabilitasyon merkezi inşa ediliyor. Çalışmaların kısa sürede tamamlanmasıyla birlikte Isparta'da sahipsiz hayvan sorununun büyük ölçüde çözüme kavuşması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Isparta'da Hayvan Bakım Merkezi, 2 Bin 500 Köpek ve 350 Kediye Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika

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