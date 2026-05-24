Mezarlıklar bayram ziyaretine hazır hale getirildi

24.05.2026 14:41  Güncelleme: 14:45
Isparta Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde kent genelindeki tüm mezarlıklarda kapsamlı temizlik çalışması başlattı. Başkan Şükrü Başdeğirmen'in talimatıyla yürütülen çalışmalarda yollar, kabirler ve çevreleri titizlikle temizleniyor.

Isparta'da belirli periyotlarla temizlenen mezarlıklarda Kurban Bayramı öncesi hummalı bir çalışma başlatıldı. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatları doğrultusunda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki tüm mezarlıklarda temizlik çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında mezarlık içindeki yollar, kabirler ve kabir çevreleri titizlikle temizleniyor.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kentte özellikle mezarlık temizliğine büyük önem veriyor. Vatandaşların manevi duygularını en yoğun şekilde yaşadığı mezarlıkların temiz ve düzenli olması için yoğun mesai harcayan Isparta Belediyesi, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatlarıyla tertemiz hale getiriliyor. Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kabir ziyaretlerini huzur ve temiz bir ortamda gerçekleştirebilmeleri amacıyla harekete geçen Isparta Belediyesi, şehir genelindeki mezarlıklarda kapsamlı bakım ve temizlik çalışması gerçekleştirdi. Belirli periyotlarda temizlenen mezarlıklarda Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla hummalı bir çalışma başlatıldı. Asri Mezarlık başta olmak üzere kentteki tüm mezarlıklarda temizlik seferberliği gerçekleştiriliyor. Çalışmalarda mezarlık yolları, kabirler ve kabir çevreleri ile ortak kullanım alanlarında temizlik çalışmaları yapıldı. Belediye ekipleri ayrıca görüntü kirliliğine neden olan atıkları temizleyerek mezarlıkları düzenli ve bakımlı hale getirdi. Öte yandan mezarlıklarda temizlik çalışmaları Kurban Bayramı'na kadar devam edeceği belirtildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Isparta, Yaşam, Yerel

