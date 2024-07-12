Isparta'da meyve bahçesinde çıkan yangında ağaçlar ve samanlar kül oldu - Son Dakika
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Isparta'da meyve bahçesinde çıkan yangında ağaçlar ve samanlar kül oldu

Isparta\'da meyve bahçesinde çıkan yangında ağaçlar ve samanlar kül oldu

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde meyve bahçesinde çıkan yangında ağaçlar ve samanlar kül oldu. Yangın, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı.

12.07.2024 17:15  Güncelleme: 17:17
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Isparta'da meyve bahçesinde çıkan yangında ağaçlar ve samanlar kül oldu

ISPARTA - Isparta'nın Yalvaç ilçesinde meyve bahçesinde çıkan ağaçların yanı sıra ekin tarlasındaki samanlar da yanarak kül oldu.

Saat 12.45 sıralarında Görgü Bayram Mahallesi, Düzkır mevkiinde Naci Mumcu'ya ait meyve bahçesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Rüzgarına etkisi ile yangın kısa sürede bitişikteki hasadı yapılmış tarlaya sıçradı. İhbar üzerine yangın yerine Yalvaç belediyesinin 2 itfaiye tankeri gönderilirken takviye olarak Isparta Orman işletmesinin yangın söndürme aracı sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında meyve ağaçlarının yanı sıra damlama tesisat boruları, elektrik tesisatı ve bitişikteki ekin tarlasının samanları yanarak kül oldu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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