Sağanak Yağış Isparta'yı Olumsuz Etkiledi: Evleri Su Bastı

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA)- Isparta'da etkili olan sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve iş yerini su bastı.

Isparta'da 18.00 sularında etkisini artıran sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkili olan yağış nedeniyle birçok noktada su birikintileri oluşurken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Özellikle Mimar Sinan caddesinde etkili olan yağış sonrası bir araç yolda arızalanarak mahsur kaldı. Araç sahibi, çevredeki vatandaşların da yardımıyla aracı kaldırıma çekerek olası bir kazanın önüne geçti.

Kentin farklı bölgelerinde ise bazı ev ve iş yerlerini su bastığı öğrenildi. Yağmur sularının hızla yükselmesi nedeniyle vatandaşlar evlerine giren suları tahliye etmeye çalıştı.

Sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda yollar adeta göle döndü. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar da karşıdan karşıya geçmekte zorlandı.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede yağışların yer yer etkisini sürdürebileceğini belirterek vatandaşları ani su baskınları ve olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Isparta Belediyesi ve ilgili ekiplerin su baskını yaşanan bölgelerde çalışma başlattığı öğrenildi.