Isparta'da Sirene Davraz Oteli Konsorsiyuma Geçti - Son Dakika
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Isparta'da Sirene Davraz Oteli Konsorsiyuma Geçti

Isparta\'da Sirene Davraz Oteli Konsorsiyuma Geçti
29.07.2025 17:37  Güncelleme: 17:43
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Isparta'nın Davraz Kayak Merkezi'nde yer alan Sirene Davraz Oteli, Isparta Belediyesi, İl Özel İdaresi, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası ve Isparta Ticaret Borsası'nın oluşturduğu konsorsiyuma devredildi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bu iş birliğinin Isparta'ya önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

Isparta'nın marka değeri, Türkiye'nin de önemli kış turizm merkezlerinden birisi olan Davraz Kayak Merkezi'nde hizmet veren Sirene Davraz Oteli, imzalanan protokolle Isparta Belediyesi, İl Özel İdaresi, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası ve Isparta Ticaret Borsası'ndan oluşan konsorsiyuma geçti. Isparta adına önemli bir birlikteliğe öncülük yapan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Isparta'mıza güzel bir kazanç sağladık" dedi.

Göreve geldiği ilk günden bu yana şehre kazandırdığı yatırım ve projelerle şehrin gelişimine önemli katkılar sunan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Davraz Kayak Merkezi'nde hizmet veren Sirene Davraz Oteli'nin daha faydalı bir şekilde şehre kazandırılması noktasında da öncülük yaptı. Başkan Başdeğirmen'in girişimleriyle Isparta Belediyesi, İl Özel İdaresi, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) ile Isparta Ticaret Borsası (ITB) önemli bir iş birliği ve dayanışmaya imza attı. Oluşturulan konsorsiyum ile Sirene Davraz Oteli'nin devri alındı.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta için önemli bir projenin başlangıcında olduklarını belirterek, Davraz Kayak Merkezi'ndeki Sirene Davraz Oteli'nin Isparta'nın olması için protokol imzalandığını söyledi. Isparta'nın, turizminin, gelişmesinin ve sosyal hayattaki farkındalığını ortaya koyacak bu projeyle büyük kazançlar sağlanacağı inancında olduğunu vurgulayan Başkan Başdeğirmen, "Isparta'mız günden güne gelişen, turizm anlamında büyüyen, yaşanabilir iller arasında en iyi yerlerde bulunan bir şehir. Bunları da bu şekilde taçlandırmamız gerektiği inancındayım. Yıllarca bize hizmet veren, ismini kış turizmiyle duyuran Sirene Davraz Otel şehrimize çok büyük değerler kazandırdı. Ali Akkanat beye bize bu konuda gösterdiği yakınlık ve samimiyetten dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu işin başlamasından bu yana sayın valimizle almış olduğumuz bu güzel kararların sonucunu bugün imza atarak, otelin devrinin gerçekleşmesiyle sonuçlandırmış oluyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Konsorsiyumun içerisindeki arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Isparta'mıza güzel bir kazanç sağladık. Şehrimize hayırlı olsun" dedi.

Isparta Valisi Abdullah Erin, Isparta'ya ve Davraz Kayak Merkezi'ne büyük katkıları olan Sirene Davraz Otelinin devrinin gerçekleştirildiğini ifade ederek, bu süreçte Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in diğer kurumlarla iş birliği halinde, yapıcı bir şekilde yükün büyük kısmını yüklendiğini söyledi. Başkan Başdeğirmen'e teşekkür eden Vali Erin, "Şükrü başkanımızın payın yüzde 50'sini üstlenmek suretiyle ortaya koyduğu tutum olmasa bu iş olmayacaktı. İl Özel İdaresi olarak biz sınırlı bir oranla bu girişime katkı sunmak istedik ama yüzde 50'sini üstlenmek suretiyle her konuda olduğu gibi bu konuda da şehrine ve hemşehrilerine sunmuş olduğu katkı ve vermiş olduğu destek, üstlendiği sorumluluk için Şükrü başkanımıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Devir işleminin bir konsorsiyum içerisinde yürümesini arzu ettik. Ticaret Odamız ve Ticaret Borsamız da bu sürece katkı sundu. Onlara da teşekkür ediyoruz. Allah onlardan da razı olsun. Burayı sadece kayak yapılan yer değil bütün etkinliklerin yapılabileceği kamp turizm, dağcılık sporlarının gerçekleştirileceği, gençlik kamplarının yapılabileceği bir alana dönüştürmeyi arzu ediyoruz. Hayırlı, mübarek olsun" dedi.

Konuşmaların ardından atılan imzalarla Sirene Davraz Oteli'nin devri Isparta Belediyesi, İl Özel İdaresi, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası ve Isparta Ticaret Borsası'ndan oluşan konsorsiyuma geçti.

Sirene Davraz Oteli'nin devir protokol imza töreni gerçekleştirildi. Isparta Valiliği'nde gerçekleştirilen imza törenine Vali Abdullah Erin, AK Parti Isparta Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Osman Zabun, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Çelik, ITSO Başkanı Metin Çelik, ITB Meclis Başkanı Nevzat Demirel ve Sirene Davraz Oteli'nin işletmeciliğini yapan Akkanat Holding'in temsilcisi Suat Şensoy katıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Isparta'da Sirene Davraz Oteli Konsorsiyuma Geçti - Son Dakika

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