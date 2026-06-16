Isparta'da Tarımda Büyük Kayıplar - Son Dakika
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Isparta'da Tarımda Büyük Kayıplar

16.06.2026 17:11
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İYİ Parti Sözcüsü Ülkem Baş, afetlerin Isparta tarımında 20 milyar TL kayba neden olduğunu belirtti.

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - İYİ Parti Isparta İl Başkanlığı Parti Sözcüsü Ülkem Baş, son iki yılda yaşanan zirai don ve dolu afetlerinin kentin tarımında büyük kayıplara neden olduğunu söyledi. Baş, "Devletin görevi afetlerden önce güçlü ve güvenilir bir koruma sistemi oluşturmaktır. Bu bağlamda TARSİM sigorta sistemi acilen güncellenmelidir" dedi.

İYİ Parti Isparta İl Başkanlığı Parti Sözcüsü Ülkem Baş, düzenlediği basın toplantısında çiftçilerin yaşadığı sorunlara değindi. Son iki yılda yaşanan zirai don ve dolu afetlerinin Isparta'nın tarımında büyük kayıplara neden olduğunu belirten Baş, özellikle elma üreticilerinin ciddi zarar gördüğünü söyledi.

Doğal afetler nedeniyle 20 milyar liralık bir kaybın yaşandığına dikkat çeken Baş, "Isparta ekonomisinin bel kemiği olan tarımsal üretimimiz; zirai don ve dolu felaketleri nedeniyle son iki yıldır büyük yara almıştır. Nisan 2025'te yaşanan zirai don felaketi, özellikle çiçeklenme dönemindeki bahçelerimizi vurmuş, Isparta Ticaret Borsası'nın açıklamasına göre ilimizin kaybı yaklaşık 18-20 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Aynı yıl eylül ayında meydana gelen şiddetli dolu yağışı ise hasada hazırlanan elma bahçelerinde zarara neden olmuş, yaklaşık 5 bin dönüm alanda ciddi kayıplar yaşanmıştır" dedi.

Bu yıl da üreticilerin benzer afetlerle karşı karşıya kaldığını ifade eden Baş, mayıs ayında yaşanan aşırı yağışlar ve 13 Haziran'da Gelendost'ta meydana gelen dolu afetinin üretim alanlarını olumsuz etkilediğini belirterek çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

"TARSİM ACİLEN GÜNCELLENMELİ"

Tarım sigortaları sistemini eleştiren Baş, mevcut yapının üreticiyi korumakta yetersiz kaldığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Devletin görevi afetlerden önce güçlü ve güvenilir bir koruma sistemi oluşturmaktır. Bu bağlamda TARSİM sigorta sistemi acilen güncellenmelidir. TARSİM mevzuatı; primi yüksek tahsil et, çiçeklenme ve tomurcuklanma döneminin önemli kesimini sigorta kapsamına alma, zararların önemli bölümünü üreticinin üzerinde bırak, üstüne üstlük hasarı düşük hesapla ve ödemeyi geç yap algoritmasıyla çalışmaktadır" ifadelerini kullandı."

Üreticinin tarım sigortası yaptırmaktan kaçındığını öne süren Baş, mevcut sistemin çiftçiyi afet sonrasında devlet desteği beklemek zorunda bıraktığını söyledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Isparta'da Tarımda Büyük Kayıplar - Son Dakika

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