İsrail'den İran ve Hizbullah'a Saldırı
İsrail'den İran ve Hizbullah'a Saldırı

11.03.2026 07:30
İsrail, İran ve Hizbullah hedeflerine yeni saldırılar düzenledi. Görüntülerde zararın boyutu görüldü.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran'daki rejime ait hedeflere ve Lübnan'ın başkenti Beyrut yakınlarındaki Hizbullah hedeflerine yönelik yeni saldırıların yapıldığını açıkladı.

İsrail ordusu, Lübnan ve İran'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, İran'daki rejime ait hedeflere ve Lübnan'ın başkenti Beyrut yakınlarındaki Dahiye bölgesinde bulunan Hizbullah hedeflerine yönelik yeni saldırıların yapıldığı bildirildi. Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerde, saldırıların yerleşim yerlerini hedef aldığı ve zarara yol açtığı görüldü. - TEL AVİV

