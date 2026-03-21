İsrail\'den Tahran\'a Saldırı Dalgası

İsrail, İran'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, İran'ın başkenti Tahran'daki rejime ait hedeflere yönelik yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığı bildirildi. Tahran'ın farklı bölgelerinde uçan savaş uçakları ve patlama sesleri amatör kameralara yansırken, bazı kesimlerden dumanların yükseldiği görüldü.

Saldırıların İran rejimine ait hangi unsurları hedef aldığına ilişkin detaylı açıklama yapılmadı.

İsrail, Lübnan'a yeni saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu

IDF, günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hizbullah hedeflerine yönelik yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığını duyurmuştu. - TEL AVİV