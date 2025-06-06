İsrail, Yemen\'den Fırlatılan Füze İle İlgili Açıklama Yaptı

İsrail ordusu, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından fırlatılan bir füzenin hava savunma sistemi tarafından başarılı bir şekilde engellendiğini açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'deki katliamlarına yönelik misilleme saldırılarına bir yenisini daha ekledi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle Kudüs, Batı Şeria'nın güneyindeki yerleşim yerleri ve İsrail'in merkezindeki bazı bölgelerde sirenlerin çaldığı bildirildi. İsrail basını erken uyarı sistemi aracılığıyla halka sığınaklara girme çağrısı yapıldığını duyururken, füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiği aktarıldı.

"Saldırılar sona erene kadar Filistin halkının yanındayız"

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Sare ise, yaptığı yazılı açıklamada son füze saldırısını üstlenerek Ben Gurion Havalimanı'nı, "Filistin 2" tipi balistik füze ile hedef aldıklarını ifade etti. Saldırının başarıya ulaştığını savunan Sare, milyonlarca İsraillinin sığınaklara kaçmak zorunda kaldığını ve havalimanındaki hava trafiğinin geçici olarak durduğunu vurguladı. Filistin halkına yönelik desteklerinin süreceğini kaydeden Sare, "Bu mübarek günlerde, Gazze'de ve tüm Filistin'de direnen mücahitleri selamlıyoruz. Yemen, bu saldırılar sona erip abluka kalkana kadar halkı, liderliği ve ordusuyla birlikte Filistin halkının yanındadır" açıklamasında bulundu. - TEL AVİV