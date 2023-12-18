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İstanbul Barajlarındaki Su Seviyesi Yağışlarla Arttı

İstanbul'da cuma günü başlayan ve hafta sonu da etkili olan yağışlar barajlara can suyu oldu. Yağışlarla beraber barajlardaki su seviyesi yüzde 8.77 oranında artarak yüzde 49.34 oldu.

İstanbul Barajlarındaki Su Seviyesi Yağışlarla Arttı
18.12.2023 - 11:21,  Güncelleme: 11:25
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İstanbul'da cuma günü başlayan ve hafta sonu da etkili olan yağışlar barajlara can suyu oldu. Yağışlarla beraber barajlardaki su seviyesi yüzde 8.77 oranında artarak yüzde 49.34 oldu.

İstanbul genelinde cuma günü başlayan cumartesi günü etkisini iyice arttıran şiddetli yağmur barajlardaki su seviyesi artırmaya devam ederken, İSKİ barajlardaki son verileri açıkladı. İSKİ verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı cuma günü yüzde 40.57'yken, bugün yüzde 49.34'e olarak kayıtlara geçti. Böylece cuma gününden itibaren etkili olan yağışlarla birlikte barajlarda yüzde 8.77 'lik bir artış sağlanmış oldu. Alibey Barajı cuma günü yüzde 51,04'ken bugün 61.05 olarak ölçüldü. Alibey Barajı'ndaki artış oranı ise yüzde 10.01 oldu. Büyükçekmece Barajı'nda ise 25.73'ten, 38.85'le yüzde 13.12'lik bir artış meydana geldi.

İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarındaki son durum şöyle:

"Alibey Barajı; 61.05

Büyükçekmece; 38.85

Darlık; 60.5

Elmalı; 88.12

Istarancalar; 99.9

Kazandere; 41.98

Pabuçdere; 25.92

Sazlıdere; 30.16

Terkos; 38.04

Ömerli; 67.64". - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Alibey Barajı, Büyükçekmece, İstanbul, İSKİ, Son Dakika

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