İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Adıyaman\'a Ziyaret Gerçekleştirecek

Yerel

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Adıyaman'a yapacağı ziyaret ve çalışma programına dair basın toplantısı gerçekleştirildi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 28 Ağustos Çarşamba günü Adıyaman'a gelecek olan Ekrem İmamoğlu'nun ziyaretine dair detayları paylaştı.

Başkan İmamoğlu'nun ziyaretinin Adıyaman'a birçok katkı sağlayacağını belirten Başkan Tutdere, yapılan toplantıda, "Perşembe günü saat 11.00'da Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan eski DSİ'nin bulunduğu yerde Adıyaman Belediye Başkanlığı Hizmet Binasının temel atma törenine bütün Adıyamanlı hemşerilerimi bekliyorum. Başkanımız Ekrem İmamoğlu temel atma töreninde halkımıza hitap edecek" ifadelerini kullandı.

Altınşehir Sosyal Tesislerde yapılan toplantıya birçok basın mensupları belediyenin birim müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı. - ADIYAMAN