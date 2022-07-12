İstanbul'da bayramda vapur sırası yoğunluğu - Son Dakika
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İstanbul'da bayramda vapur sırası yoğunluğu

12.07.2022 13:19
İstanbul'da bayramda vapur sırası yoğunluğu

Kurban Bayramı'nın son gününde vatandaşlar sahillere akın etti.

Kurban Bayramı'nın son gününde vatandaşlar sahillere akın etti. Anadolu Yakası'na geçmek ve Boğaz turuna çıkmak isteyen çok sayıda yerli ve yabancı turist Eminönü'nde yoğunluk oluşturdu.

9 günlük bayram tatilinde sahilleri tercih eden yerli ve yabancı turistler sahilleri doldurdu. Bayramın son gününde Anadolu Yakası'na ve Boğaz turuna çıkmak isteyince yoğunluk iki katına çıktı. Vapurların üst kısımlarının bile dolduğu görüldü. Eminönü'nde vapur sırasına girenler havadan dron ile görüntülendi. Öte yandan Eminönü'ndeki balıkçılarda da bayram bereketi yaşandı. Balık ekmek yemek isteyenlerin oluşturduğu yoğunluk da kameraya yansıdı.

Hataylı olduğunu söyleyen Turgut Şahatoğlu, "Adalara gideceğiz inşallah bu sıra biterse. Daha önce de geldim. Ailece geziyoruz" dedi.

Yasin Demir isimli vatandaş, "Boğaz turuna çıkalım, Adalara gidelim dedik. Bu kadar yoğun olacağını tahmin etmiyordum" diye konuştu. Bülent Köse isimli başka bir vatandaş ise, "Ara sırada geliyordum. Bu kadar kalabalık görmedim" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Anadolu Yakası, Kurban Bayramı, Eminönü, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul'da bayramda vapur sırası yoğunluğu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da bayramda vapur sırası yoğunluğu - Son Dakika
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