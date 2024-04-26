İstanbul Valiliği'nden Bisiklet Turu nedeniyle yollar trafiğe kapatılacak - Son Dakika
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İstanbul Valiliği'nden Bisiklet Turu nedeniyle yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği\'nden Bisiklet Turu nedeniyle yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, 28 Nisan Pazar günü düzenlenecek olan 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı.

26.04.2024 10:34
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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada 28 Nisan Pazar günü 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 28 Nisan Pazar günü 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İstanbul Etabı nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahların oluşturulduğu belirtildi. Ayrıca bazı yolların saat 07.00'da, bazılarının 08.00'da ve 09.00'da kapatılacağı duyuruldu.

Saat 07.00'da kapatılacak yollar

Beşiktaş Meydan ile Zincirlikuyu D-100 Güney katılım arası

Çatladıkapı ışıklardan Sultanahmet Meydan arası

Üçler Sokak ve buna bağlanan cadde ve sokaklar

Tavukhane Sokak

Nakilbent Sokak ve buna bağlanan cadde ve sokaklar

Aksakal Caddesi ve buna bağlanan cadde ve sokaklar

Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü üzerinden D-100 Karayolu Güney Yola katılım,

Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önünden D-100 Karayolu Güney katılım,

Mahir İz Caddesi Altunizade Köprü üzeri D-100 Karayolu Güney Yola katılım

Tophanelioğlu Caddesi D-100 Karayolu Güney yola katılım

Uzunçayır O-1 Bağlantı Yolu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi ile Uzunçayır Köprülü Kavşağı Kadıköy istikameti,

Taşköprü Caddesi

Fener Kalamış Caddesi

Ahmet Mithat Efendi Caddesi

Operatör Cemil Topuzlu Caddesi

Çetin Emeç Bulvarı

Bağdat Caddesi

Alternatif Güzargahlar

Üsküdar istikametini kullanacak sürücüler için Nuhkuyusu Caddesi

D-100 Karayolu üzerinden Kadıköy İstikametini kullanacak sürücüler için Göztepe Köprüsü

Taşköprü Caddesi

Ahmet Mithat Efendi Caddesi

Ahmet Mithat Efendi Caddesi

Operatör Cemil Topuzlu Caddesi

Çetin Emeç Bulvarı

Bağdat Caddesi ve Turgut Özal Bulvarını kullanacak sürücüler için Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ve D-100 Karayolunu

Büyükyalı Caddesi'nden gelen Akım Turgut Özal Bulvarı İstikametine yönlendirilecek

Saat 08: 00'da Kapatılacak Yollar

1.Tersane Caddesi

Karaköy Meydan Kemeraltı Cadde kesişimi ile Refik Saydam Caddesi arası iki yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

Saat 09.00'da kapatılacak yollar

Dolmabahçe Caddesi

Dolmabahçe Gazhane Caddesi kesişimi ile Süleyman Seba Cadde arası Beşiktaş istikameti tek yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

Beşiktaş Caddesi

Süleyman Seba Caddesi kesişimi ile Çırağan Cadde arası Ortaköy istikameti tek yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul Valiliği'nden Bisiklet Turu nedeniyle yollar trafiğe kapatılacak - Son Dakika

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