İstanbul'da meydana gelen 3,9 deprem sonrası sokaktan canlı görüntüleri aktardığı esnada 6.2'lik deprem anı İHA Canlı yayınına yansıdı. Deprem anında yaşanan sallantı ve sonrasında vatandaşların sokağa çıktığı anlar kaydedildi.
İstanbul'da meydana gelen 3,9 deprem sonrası sokaktan yaşanan hareketliliği görüntüleri aktardığı esnada 6,2'lik deprem anı İHA Canlı yayınına yansıdı. Görüntülerde deprem esnasında meydana gelen sallantı ve sonrasında vatandaşların sokağa çıktığı anlar kaydedildi. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › İstanbul'da Deprem Anı Canlı Yayında! - Son Dakika
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