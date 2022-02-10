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İstanbul'da en fazla Sivaslı vatandaş vardı! Yeni bir rekor kırıp kendi illerinin nüfusunu da geride bıraktılar - Son Dakika

İstanbul'da en fazla Sivaslı vatandaş vardı! Yeni bir rekor kırıp kendi illerinin nüfusunu da geride bıraktılar

10.02.2022 16:58

Türkiye İstatistik Kurumu, gündem olacak bir veriyi yayınladı. Buna göre İstanbul'da en fazla Sivas kütüklü vatandaş bulunuyordu fakat Sivaslı vatandaşlar, Sivas'ın nüfusunu da geride bırakarak bu alanda yeni bir rekor kırdı. İstanbul'da Sivas kütüğüne kayıtlı insan sayısı 767 bin 428 iken Sivas'ın nüfusu ise 636 bin 121 kişi olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2021 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarından elde edilen bilgilere göre İstanbul'da yaşayan Sivaslı sayısı Sivas'ın nüfusunu aştı.

SİVASLILARI KASTAMONULULAR TAKİP ETTİ

Son verilere göre Sivas'ta 636 bin 121 kişinin yaşıyorken nüfusu 15 milyonu aşan İstanbul'da Sivas kütüğüne kayıtlı kişi sayısı 767 bin 428 olarak kayıtlara geçti. Sivaslıları; 559 bin ile Kastamonulular, 525 bin 681 ile Ordulular, 494 bin 160 ile de Giresunlular takip etti.

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Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, Türkiye İstatistik Kurumu, İstanbul, Sivas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İstanbul'da en fazla Sivaslı vatandaş vardı! Yeni bir rekor kırıp kendi illerinin nüfusunu da geride bıraktılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da en fazla Sivaslı vatandaş vardı! Yeni bir rekor kırıp kendi illerinin nüfusunu da geride bıraktılar - Son Dakika
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