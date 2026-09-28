İstanbul\'da gece başlayan yağış sabah ulaşımını etkiledi, Kartal\'da yoğunluk oluştu

İstanbul Anadolu Yakası'nda gece saatlerinden itibaren etkili olan yağış, sabah saatlerinde de hayatı etkiledi. İşe gitmek için yola çıkan vatandaşların kimi şemsiyesiyle hazırlıklı olurken, kimi ise şemsiyesiz şekilde yağmura yakalandı.

İstanbul'u etkisi altına alan yağışlı hava sabah saatlerinde de kentin büyük kesiminde etkisini sürdürdü. Kartal'da otobüs duraklarında ve servis noktalarında yağış nedeniyle yoğunluk yaşandığı görülürken, metroya gitmek isteyen vatandaşlar da yağmur altında ilerlemek zorunda kaldı. Yoğun yağış nedeniyle bazı yollarda ise su birikintileri ve su akıntıları oluştu.

Ana arterlerde de yer yer trafik yoğunluğu yaşanırken, vatandaşlar yağışa rağmen işlerine gitmek için uzun süre direksiyon başında bekledi.