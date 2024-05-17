İstanbul'da gökyüzünü saran parçalı bulutlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Son günlerde İstanbul'da gökyüzünü kaplayan parçalı bulutlar fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu. Adeta gökyüzünde bir tablo gibi duran bulutlar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Gökyüzündeki bu görsel şöleni vatandaşlar dakikalarca izleyip cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. - İSTANBUL
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