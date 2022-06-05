İstanbul'da muhtarlık için ara seçim heyecanı başladı! - Son Dakika
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İstanbul'da muhtarlık için ara seçim heyecanı başladı!

05.06.2022 15:53

İstanbul'da vefat ve istifa gibi nedenlerle boşalan 9 mahalle muhtarlığı için ara seçimler yapılıyor. Seçimlerde rekabetin en fazla olduğu yer, Esenyurt'taki Bağlarçeşme Mahallesi oldu. 10 aday, mahallenin yeni muhtarı olmak için kıyasıya yarışıyor.

İstanbul'da muhtarlık koltuğu boşalan 9 mahallede, ara seçim heyecanı yaşanıyor. Yeni muhtarını seçmek için Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde sabah 08.00'dan itibaren oy kullanmaya başlayan binlerce vatandaş, 17.00'a kadar oy kullanabilecek.

ESENYURT BAĞLARÇEŞME'DE 10 ADAY VAR

Bağlarçeşme'de toplamda Mehmet Bulut, Selahattin Deli, Akın Şen, Mahzar Sönmez, Kamuran Yalçın, Çiçek Karakoç Ciritçi, Hacı Gültekin, Barış Çamlıbel, Orhan Kılıç ve Mehmet Kızıldağ isimli 10 adayın katıldığı seçimde, sonuçların açıklanması ile yeni muhtar boşalan muhtarlık koltuğuna oturacak.

İstanbul'da 9 mahallede muhtarlık için ara seçim heyecanı! Adaylar sandıktan birinci çıkmak için kıyasıya yarıştı

"HERKESE EŞİT OLMALI"

Yeni muhtarın mahallelerine hayırlı olmasını temenni eden Yücel Çağdavul, "Mahallemizin yaklaşık 3 dönem boyunca muhtarlığını yapmış Ali Deli isimli abimizin vefatı nedeniyle erken seçime gittik. Yaklaşık 20 bini aşkın seçmenimiz var. Bu sıkıntılı günlerde seçim sürecinin herkes için hayırlı bitmesini temenni ediyorum. Hak eden kazansın diyorum. Kazanacak muhtar adayımızın ise toparlayıcı ve eşit olmasını isterim. Mahallemizin sorunları ve sıkıntıları ile ilgilensin başka bir şey istemiyoruz" dedi.

VATANDAŞ SANDIK BAŞINDA

Oy kullanmaya gelen Yaşar Şen ise, "Bu bir ara seçimdir. Mahalle muhtarımız hayatını kaybettikten sonra seçime gittik. Bugün yeni muhtarımızı seçeceğiz" diyerek seçimin herkes için hayırlı olmasını temenni etti.

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Kaynak: İHA

Mehmet Bulut, Esenyurt, İstanbul, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul'da muhtarlık için ara seçim heyecanı başladı! - Son Dakika

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