Üye Girişi
İstanbul'da müsilaj yeniden görüldü - Son Dakika

İstanbul'da müsilaj yeniden görüldü

22.02.2022 09:03

Marmara Denizi'nin kabusu haline gelen musilaj İstanbul'da yeniden kendini gösterdi.

Marmara Denizi'nin kabusu haline gelen musilaj İstanbul'da yeniden kendini gösterdi. Maltepe sahili açıklarında müsilaj tabakası havadan çekilen görüntülerle ortaya çıktı.

Geçen yıl yoğun bir şekilde Marmara Denizinin kaplayan Müsilaj bu yıl Çanakkale Boğazı'ndan sonra İstanbul'da yeniden ortaya çıktı. Balıkçıların kabusu haline gelen müsilaj bu yıl İstanbul Maltepe açıklarında görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde müsilaj tabakasını nasıl deniz yüzeyini kapladığı gözler önüne serildi. Maltepe'de deniz altından çekilen görüntülerde ise müsilaj yoğunluğuna rastlanmadı. Deniz Salyası olarak da bilinen Müsilaj geçtiğimiz yıl Mart ayında Marmara ve Ege Denizi'nde ortaya çıktı. Marmara Denizinin müsilaj ile kaplanması ile bölgedeki balıkçılar olumsuz etkilenmişti. - İSTANBUL

İstanbul'da müsilaj yeniden görüldü
İstanbul'da müsilaj yeniden görüldü
İstanbul'da müsilaj yeniden görüldü
İstanbul'da müsilaj yeniden görüldü
İstanbul'da müsilaj yeniden görüldü
İstanbul'da müsilaj yeniden görüldü
İstanbul'da müsilaj yeniden görüldü

YORUMLAR
500
İstanbul'da müsilaj yeniden görüldü İstanbul'da müsilaj yeniden görüldü İstanbul'da müsilaj yeniden görüldü İstanbul'da müsilaj yeniden görüldü Müsilaj, Marmara'daki mercan ve sünger popülasyonunu olumsuz etkiledi Müsilaj, Marmara'daki mercan ve sünger popülasyonunu olumsuz etkiledi

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İstanbul'da müsilaj yeniden görüldü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:08 Engelli vatandaşı kovan CHP milletvekili Baha Ünlü: Bunu abarttılar hakaret içeren hiçbir şey söylemedim
09:08 Önce satsın diye mallarını devrettiği emlakçı, sonra kendisi öldü! Haydar Dümen'in 100 milyonluk mirası emlakçının çocuklarına kaldı!
08:59 İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Minsk Anlaşması işlemez hale geldi, Ukrayna işgali her an başlayabilir
08:33 Yangın söndürme ürünleri takan firmanın çalışanları 'İşler İyi' dedi! Zill takıp oynadı
08:49 Dedektif anne, sapık komşunun peşinde! 14 yaşındaki kızından çıplak fotoğraf isteyen sapık, bakkala 50 TL bırakınca yakayı ele verdi!
08:39 Muharrem Sarıkaya göndermesi bu sefer Yasak Elma dizisinden geldi! Şevval Sam çalışanı vurarak uzaklaştırıyor
08:35 Mart'ta açık alanlarda maske-mesafe kalkıyor! Pozitif vakalar düştü, Covid ilacı işe yarıyor!
08:26 BM Güvenlik Konseyi'nde 50 saniye konuştu! Tüm dünya şaşkına döndü
08:14 Son 5 yılda 80 grevi ziyaret etti! Bu yüzden reklam anlaşmaları bozuldu! Haluk Levent umursamıyor: Sırada Yemeksepeti var!
08:12 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 09:21:24. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da müsilaj yeniden görüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement