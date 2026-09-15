İstanbul'da okulların ikinci günü trafik yoğunluğu yüzde 58'e çıktı - Son Dakika
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İstanbul'da okulların ikinci günü trafik yoğunluğu yüzde 58'e çıktı

İstanbul\'da okulların ikinci günü trafik yoğunluğu yüzde 58\'e çıktı
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İstanbul'da 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı'nın ikinci gününde trafik yoğunluğu yüzde 58'e yükseldi. İlk gün yüzde 51 ölçülen yoğunluk, özellikle ana arterlerde sürücülerin ilerlemekte güçlük çekmesine neden oldu.

İstanbul'da 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı'nın başlamasıyla birlikte kent genelindeki trafik yoğunluğu ikinci günde artış gösterdi. Okulların açıldığı ilk gün yüzde 51 olarak ölçülen trafik yoğunluğu, ikinci gününde yüzde 58'e yükseldi.

İstanbul'da yeni eğitim-öğretim yılının ilk günündeki trafik yoğunluğu, İstanbul Valiliği tarafından alınan trafik tedbirleri kapsamında büyük ölçüde azaltıldı. Alınan önlemlerle birlikte okulların açıldığı ilk gün trafik yoğunluğu yüzde 51 seviyesinde ölçüldü. Eğitim-öğretim yılının ikinci gününde ise sabah saatlerinden itibaren özellikle ana arterler ve bağlantı yollarında araç yoğunluğunun arttığı görüldü. Trafik yoğunluğu yüzde 58 seviyesine yükselirken, bazı bölgelerde sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

Kaynak: İHA

İstanbul, Trafik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul'da okulların ikinci günü trafik yoğunluğu yüzde 58'e çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da okulların ikinci günü trafik yoğunluğu yüzde 58'e çıktı - Son Dakika
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