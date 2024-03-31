İstanbul\'da Seçim Sonrası Sahillere Akın

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İstanbul'da yerel seçim için oyunu kullanan vatandaşlar sıcak havanın da etkisiyle sahillere akın etti. Maltepe sahilinde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oylarını kullanan vatandaşlar, gün içerisinde artan sıcaklıkların da etkisiyle sahillere akın etti. Vatandaşlardan kimisi sahilde yürüyüş yaparken kimi vatandaş ise deniz manzarasının tadını çıkardı. Sahil alanında oluşan yoğunluk dron ile görüntülendi. - İSTANBUL