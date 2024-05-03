İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı Oldu - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı Oldu

İstanbul Havalimanı, Avrupa\'nın En Yoğun Havalimanı Oldu

İstanbul Havalimanı, Eurocontrol'ün verilerine göre 22-28 Nisan tarihleri arasında günlük ortalama bin 421 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Amsterdam Schiphol, Londra Heathrow, Frankfurt ve Paris Charles de Gaulle Havalimanları da yoğunluk listesinde yer aldı.

03.05.2024 16:00
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İstanbul Havalimanı, Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın (Eurocontrol) verilerine göre; 22-28 Nisan tarihlerinde günlük ortalama bin 421 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Eurocontrol, 22-28 Nisan dönemine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu'nu yayınladı. Söz konusu rapora göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama bin 421 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. Listede, İstanbul Havalimanı'nı sırasıyla günlük bin 379 uçuşla Amsterdam Schiphol, bin 318 uçuşla Londra Heathrow, bin 258 uçuşla Frankfurt ve bin 216 uçuşla Paris Charles de Gaulle Havalimanları izledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı Oldu - Son Dakika

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