İstanbul Havalimanı'nda Kargo Uçağı Gövde Üzerine İniş Yaptı - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı'nda Kargo Uçağı Gövde Üzerine İniş Yaptı

İstanbul Havalimanı\'nda Kargo Uçağı Gövde Üzerine İniş Yaptı

İstanbul Havalimanı'nda Fedex Havayolları'na ait kargo uçağının ön iniş takımları açılmayınca gövde üzerine piste iniş yaptı. Uçak, iniş sırasında sürtünmenin etkisiyle kısa süreliğine alevlere teslim oldu ancak ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayın ardından uçak dron ile görüntülendi.

08.05.2024 11:40
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İstanbul Havalimanı'nda Fedex Havayolları'na ait kargo uçağının ön iniş takımları açılmayınca gövde üzerine piste iniş yaptı. İniş sırasında sürtünmenin etkisiyle kısa süreliğine alevlere teslim olan uçak ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, pistte bekletilen uçak dron ile görüntülendi.

İstanbul Havalimanı'nda Fedex Havayolları'na ait kargo uçağı ön iniş takımları açılmayınca gövdesinin üzerine iniş yapmıştı. Önce arkada tekerleri açılan uçağın gövdesinin üzerine inerek faciadan dönülen anlar sonrasında itfaiye ekiplerinin uçağa hızlı bir şekilde müdahalede bulunmuştu.

Ekiplerin olay yerinde incelemelerini sürdürdüğü uçağın pistten kaldırılması için çalışma başlatıldı. Olayın gerçekleştiği pist geçici süre kapatılırken, uçağın bulunduğu alan dron ile görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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