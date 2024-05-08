Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan kargo uçağı kazasıyla ilgili açıklama - Son Dakika
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan kargo uçağı kazasıyla ilgili açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı\'ndan kargo uçağı kazasıyla ilgili açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, hidrolik arızası nedeniyle ön iniş takımı açılmayan kargo uçağının ön iniş takımı kapalı şekilde piste inerek ve pist içerisinde kaldığı olayda ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kazayla ilgili araştırma ve inceleme çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.

08.05.2024 10:02
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, hidrolik arızası nedeniyle ön iniş takımı açılmayan kargo uçağının ön iniş takımı kapalı şekilde piste inerek ve pist içerisinde kaldığı olayda ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan İstanbul Havalimanı'ndaki kargo uçağı kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, "8 Mayıs (bugün) günü, FX6238 Fransa/İstanbul kargo seferi yapmakta olan Fedex Havayolları'na ait N110FE tescil işaretli, Boeing 763 tipi hava aracı, saat 07.55 lokalde (pilot ifadesine göre hidrolik arızası nedeniyle) ön iniş takımının açılmadığı bilgisini İstanbul Havalimanı ATC ünitesine bildirmiş ve 08.17 lokalde ön iniş takımı kapalı vaziyette 16R pistine iniş yapmış ve pist içerisinde kalmıştır. Havalimanına iniş yapan uçağa Havalimanı Kurtarma ve Yangınla mücadele Servisi ekipleri (ARFF) tarafından müdahale edilmiş olup, pist notamlanmıştır. Kazada ölen ya da yaralanan olmamıştır. Başkanlığımız tarafından uzmanlar görevlendirilerek araştırma ve inceleme çalışmaları başlatılmıştır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan kargo uçağı kazasıyla ilgili açıklama - Son Dakika

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