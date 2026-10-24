İstanbul Kağıthane'de trafikte kalan itfaiye ekiplerine motosikletliler yol açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İstanbul Kağıthane'de trafikte kalan itfaiye ekiplerine motosikletliler yol açtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul Kağıthane\'de trafikte kalan itfaiye ekiplerine motosikletliler yol açtı
Haber Videosu

İstanbul Kağıthane Sanayi Caddesi'nde ihbara giden itfaiye ekipleri trafikte mahsur kaldı. Motosiklet sürücüleri bağlantı yolunu kesip araçları durdurarak ekiplerin ilerlemesini sağladı; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Kağıthane'de ihbara giden itfaiye ekipleri trafikte mahsur kaldı. İtfaiyenin ilerleyemediğini gören motosiklet sürücüleri bağlantı yolunu keserek araçları durdurdu. Yolun açılmasıyla itfaiye ekipleri hızla ilerlerken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Kağıthane Sanayi Caddesi'nde edinilen bilgilere göre ihbara giden itfaiye ekipleri trafiğe takıldı. Ekiplerin yardımına trafikteki motor sürücüleri koştu. İtfaiye ekiplerinin trafikte ilerleyemediğini gören motor sürücüleri Sanayi Caddesi'ndeki bağlantı yolunu keserek araçları durdurdu. Araçların durması ile birlikte ekiplerin gittiği yöndeki trafik hızla akarken, itfaiye ekipleri trafiğe takılmadan ilerleyişini sürdürdü. O anlar çevrede bulunan bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
Cep TelefonuMotosikletKağıthaneİstanbulİtfaiyeGüncelYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atatürkçü Düşünce Derneği’ndeki görüntüler büyük tepki çekti Atatürkçü Düşünce Derneği'ndeki görüntüler büyük tepki çekti
Canlı yayında felaket Dev dalga muhabir ve kameramanı yuttu Canlı yayında felaket! Dev dalga muhabir ve kameramanı yuttu
Küçük kıza taciz iddiası Öfkeli kadın adamı tekme tokat dövdü Küçük kıza taciz iddiası! Öfkeli kadın adamı tekme tokat dövdü
Büyükçekmece’de rezidanstaki cinayet şüphelilerinin kaçtığı anlar kamerada Büyükçekmece’de rezidanstaki cinayet şüphelilerinin kaçtığı anlar kamerada
Kompany hastaneye kaldırıldı Resmi açıklama geldi Kompany hastaneye kaldırıldı! Resmi açıklama geldi
12’nci kattan sarkan minik kızı kurtarmak için seferber oldular 12'nci kattan sarkan minik kızı kurtarmak için seferber oldular
09:29
Canlı bahis vurgununda WhatsApp mesajları ortaya çıktı: Fena para yapacağız
Canlı bahis vurgununda WhatsApp mesajları ortaya çıktı: Fena para yapacağız
09:21
Bir kenti ayağa kaldıran görüntü Elinde bıçakla öldüresiye darp etti
Bir kenti ayağa kaldıran görüntü! Elinde bıçakla öldüresiye darp etti
08:52
Hakkı Bulut’un rahatsızlanma nedeni ortaya çıktı Her şey bir cüzdanla başladı
Hakkı Bulut'un rahatsızlanma nedeni ortaya çıktı! Her şey bir cüzdanla başladı
08:49
Arda Güler için El Clasico kararı Mourinho’nun 3 planında da var
Arda Güler için El Clasico kararı! Mourinho'nun 3 planında da var
08:11
Malvarlıklarına el konulan Melis Sütşurup ve babasından sürpriz adım
Malvarlıklarına el konulan Melis Sütşurup ve babasından sürpriz adım
07:58
Bir kişiyle başlıyor, tüm aileyi sarıyor Hastaneler doldu taştı
Bir kişiyle başlıyor, tüm aileyi sarıyor! Hastaneler doldu taştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2026 09:54:37. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul Kağıthane'de trafikte kalan itfaiye ekiplerine motosikletliler yol açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei