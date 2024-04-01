İstanbul Sultangazi\'de 2. dönemde seçimi kazanan kadın muhtara yürüyüş düzenlendi

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İstanbul Sultangazi'de 2. dönemde girdiği seçimleri bir kez daha kazanan kadın muhtara sevenleri bando eşliğinde yürüyüş düzenledi.

Sultangazi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde geçtiğimiz dönem girdiği muhtarlık yarışını kazanarak Sultangazi'nin tek kadın muhtarı olarak görev yapan Çiğdem Özkan, 5 yıllık süre içinde yaptığı çalışmalar ve hizmetlerle mahalle halkının sevgisini kazandı. Böyle olunca Özkan talep üzerine bir kez daha muhtarlığa aday oldu. 2. defa girdiği seçimde bir kez daha muhtar olmaya hak kazanan Özkan'ın sevenleri bu durumu bando eşliğinde yürüyüş düzenleyerek kutladı. Gece saatlerinde muhtarlık binası önünde bir araya gelen yüzlerce kişi ellerinde bayraklar ve bando eşliğinde İstiklal Marşı okunduktan sonra mahallede yürüyüş düzenledi. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - İSTANBUL