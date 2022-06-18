İstanbul'un taksi durakları Radyo Başakşehir'de yarışıyor - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'un taksi durakları Radyo Başakşehir'de yarışıyor

18.06.2022 14:42
İstanbul'un taksi durakları Radyo Başakşehir'de yarışıyor

Dinleyicilerin ilgiyle takip ettiği Radyo Başakşehir'de yeni bir program başladı.

Dinleyicilerin ilgiyle takip ettiği Radyo Başakşehir'de yeni bir program başladı. Program çerçevesinde İstanbul'daki taksi duraklarına konuk olan sevilen radyocu Onur Sakar, keyifli bir sohbet eşliğinde taksicilere 10 soru yöneltiyor. "Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor", ilk programda Bakırköy Elif Ata Birlik Taksi Durağı'na misafir oldu.

Birbirinden farklı içerik ve programlarla dinleyicilerin beğenisini toplayan Radyo Başakşehir'in kadrosuna sevilen radyocu Onur Sakar da katıldı. Cuma günü saat 21.00'de dinleyiciyle buluşacak olan Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor, ilk programda Bakırköy Elif Ata Birlik Taksi Durağı'nın misafiri oldu. Hem Anadolu hem de Avrupa yakasındaki taksi duraklarına konuk olacaklarının altını çizen Sakar, "Bu program ile taksi duraklarını tanıtmış olacağız. Ayrıca taksicilerin hikayelerini ve söylemek istediklerini Radyo Başakşehir aracılığıyla kamuoyuna duyuracağız" dedi.

Konuk olacağı duraklarda taksicilerle çay eşliğinde keyifli bir sohbet gerçekleştireceklerini ifade eden Sakar, "Taksiciliğin İstanbul'da ne kadar önemli bir iş kolu olduğunu gündeme taşıyacağız. Sonrasında ise keyifli bir yarışma yapacağız. Siyasetten sanata, ülke gündemi ile ilgili genel kültür soruları soracağız. 10 soruda en çok doğru cevabı veren taksicilerimizi ödüllendireceğiz" diye konuştu.

Her hafta farklı bir taksi durağından yayınlanacak "Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor" ile İstanbul'daki 750 taksi durağına konuk olunması hedefleniyor. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
'Yeşilin şehri' Başakşehir, İstanbul'un ilgi odağı oldu 'Yeşilin şehri' Başakşehir, İstanbul'un ilgi odağı oldu Mısırlı yıldız Trezeguet, Trabzonspor ile anlaşma sağladı Mısırlı yıldız Trezeguet, Trabzonspor ile anlaşma sağladı
Kaynak: İHA

Başakşehir, İstanbul, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul'un taksi durakları Radyo Başakşehir'de yarışıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2022 14:58:57. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'un taksi durakları Radyo Başakşehir'de yarışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement