Hayatını Kaybeden Seslendirme Sanatçısı Sungun Babacan, Burhaniye'de Toprağa Verildi - Son Dakika
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Hayatını Kaybeden Seslendirme Sanatçısı Sungun Babacan, Burhaniye'de Toprağa Verildi

07.08.2022 21:57

İstanbul’da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden seslendirme sanatçısı Sungun Babacan, Balıkesir’in Burhaniye ilesinde toprağa verildi.

Sefer TALAY

İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden seslendirme sanatçısı Sungun Babacan, Balıkesir'in Burhaniye ilesinde toprağa verildi.

Dünyaca ünlü birçok aktöre sesiyle hayat veren Türkiye'nin önemli seslendirme sanatçılarından Sungun Babacan, dün; 64 yaşında hayatını kaybetti. Sungun Babacan, Burhaniye'de; Ali Çetinkaya Mahallesi'ndeki Orjan Camisi'nde kılınan öğle namazı ve cenaze namazının ardından Geriş Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sungun Babacan'ın cenazesine, ailesi ve sanat camiasından arkadaşları katıldı.

"ÇOCUKLUĞUMUZUN YILDIZI"

Üzgün olduğunu anlatan seslendirme yönetmeni Buğra Çelik, "Başımız sağ olsun. Sungun Ağabey gelmiş geçmiş en önemli seslendirme sanatçılarından biri bizim için. Çocukluğumuzun yıldızı. Üzgünüz. Başımız sağ olsun. Geridekilere baş sağlığı diliyorum. Sabır diliyorum. Diyecek başka şey bulamıyorum. Üzgünüm" dedi.

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Kaynak: ANKA

Balıkesir, İstanbul, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hayatını Kaybeden Seslendirme Sanatçısı Sungun Babacan, Burhaniye'de Toprağa Verildi - Son Dakika

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