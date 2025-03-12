İstiklal Marşı'nın 104. Yılı Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İstiklal Marşı'nın 104. Yılı Kutlandı

İstiklal Marşı\'nın 104. Yılı Kutlandı

Malatya'da İstiklal Marşı'nın 104. yılı etkinlikleri ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.

12.03.2025 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi. Etkinlikte, Ersoy'un hayatı ve marşın önemi vurgulanırken, öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı gerçekleştirildi. Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve İstiklal Marşı'nın anlamı vurgulandı.

Programa, Malatya Vali Yardımcısı Reşit Özer Özdemir, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erman Kiraz, emniyet ve askeri yetkililer, daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlik kapsamında, Battalgazi Bilim ve Sanat Merkezi öğretmeni Dr. Gülcan Yalçın tarafından "Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı" konulu bir sunum yapıldı. İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında birinci olan Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Eylül Behçet, marşı seslendirdi.

Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri "İstiklal Kahramanları" adlı drama gösterisini sahnelerken, Abdulkadir Eriş Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri de müzik dinletisi sundu. Ayrıca, "Mehmet Akif Ersoy ve Türkçe" konulu en iyi cümle ve afiş yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Mehmet Akif Ersoy, Mehmet Akif Ersoy, Kültür Sanat, malatya, Kültür, Eğitim, Tören, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstiklal Marşı'nın 104. Yılı Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmail Küçükkaya, Rasim Ozan Kütahyalı krizinde tarafını belli etti İsmail Küçükkaya, Rasim Ozan Kütahyalı krizinde tarafını belli etti
Araç almak isteyenler dikkat Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti Araç almak isteyenler dikkat! Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti
Dünya tıp tarihinde bir ilk Yapay kalple 100 gün yaşadı Dünya tıp tarihinde bir ilk! Yapay kalple 100 gün yaşadı
Netanyahu Şara’ya meydan okudu Suriye’de yeni karakollar kuracaklar Netanyahu Şara'ya meydan okudu! Suriye'de yeni karakollar kuracaklar
TSK’dan ihraç edilen teğmenler ABB’de işe başlıyor ama biri hariç TSK'dan ihraç edilen teğmenler ABB'de işe başlıyor ama biri hariç
Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Reytingleri artan dizi için final kararından vazgeçildi Reytingleri artan dizi için final kararından vazgeçildi
Diyanet İşleri Başkanı hakkındaki eleştirilere ilk kez yanıt verdi Diyanet İşleri Başkanı hakkındaki eleştirilere ilk kez yanıt verdi
Melek Mosso’nun tatili zehir oldu Soluğu hastanede aldı Melek Mosso'nun tatili zehir oldu! Soluğu hastanede aldı
Dev banka Türkiye’de faiz ve enflasyon için net rakam verdi Dev banka Türkiye'de faiz ve enflasyon için net rakam verdi
2 aylık eşi tarafından satırla öldürülen Sevcan’ın tabutunu kadınlar taşıdı 2 aylık eşi tarafından satırla öldürülen Sevcan'ın tabutunu kadınlar taşıdı
Bartu Soral: Öcalan’ı muhatap almak son derece yanlış Bartu Soral: Öcalan'ı muhatap almak son derece yanlış
Cenk Tosun, Fenerbahçe’den ayrılıyor: Yeni adresi belli oldu Cenk Tosun, Fenerbahçe'den ayrılıyor: Yeni adresi belli oldu

11:44 İsmail Küçükkaya, Rasim Ozan Kütahyalı krizinde tarafını belli etti İsmail Küçükkaya, Rasim Ozan Kütahyalı krizinde tarafını belli etti
10:55 Araç almak isteyenler dikkat Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti Araç almak isteyenler dikkat! Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti
10:41 Dünya tıp tarihinde bir ilk Yapay kalple 100 gün yaşadı Dünya tıp tarihinde bir ilk! Yapay kalple 100 gün yaşadı
10:22 Netanyahu Şara’ya meydan okudu Suriye’de yeni karakollar kuracaklar Netanyahu Şara'ya meydan okudu! Suriye'de yeni karakollar kuracaklar
07:20 TSK’dan ihraç edilen teğmenler ABB’de işe başlıyor ama biri hariç TSK'dan ihraç edilen teğmenler ABB'de işe başlıyor ama biri hariç
15:39 Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
15:30 Reytingleri artan dizi için final kararından vazgeçildi Reytingleri artan dizi için final kararından vazgeçildi
15:28 Diyanet İşleri Başkanı hakkındaki eleştirilere ilk kez yanıt verdi Diyanet İşleri Başkanı hakkındaki eleştirilere ilk kez yanıt verdi
15:24 Melek Mosso’nun tatili zehir oldu Soluğu hastanede aldı Melek Mosso'nun tatili zehir oldu! Soluğu hastanede aldı
15:21 Dev banka Türkiye’de faiz ve enflasyon için net rakam verdi Dev banka Türkiye'de faiz ve enflasyon için net rakam verdi
15:19 2 aylık eşi tarafından satırla öldürülen Sevcan’ın tabutunu kadınlar taşıdı 2 aylık eşi tarafından satırla öldürülen Sevcan'ın tabutunu kadınlar taşıdı
15:14 Bartu Soral: Öcalan’ı muhatap almak son derece yanlış Bartu Soral: Öcalan'ı muhatap almak son derece yanlış
15:13 Cenk Tosun, Fenerbahçe’den ayrılıyor: Yeni adresi belli oldu Cenk Tosun, Fenerbahçe'den ayrılıyor: Yeni adresi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2025 11:56:39. #7.12#
SON DAKİKA: İstiklal Marşı'nın 104. Yılı Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.