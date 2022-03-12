İstiklal Marşı'nın kabulü 101. yılında törenle kutlandı - Son Dakika
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İstiklal Marşı'nın kabulü 101. yılında törenle kutlandı

12.03.2022 14:26

İstiklal Marşı'nın kabulü 101. yılında törenle kutlandı Türk milletinin bağımsızlığın ve hürriyetine kavuşmasının anısına yazılması talep edilen ve dönemin meclisi tarafından kabul edilen Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı, bir asrı geride bırakarak 101'inci yılında da törenle kutlandı.

İstiklal Marşı'nın kabulü 101. yılında törenle kutlandı

SİNOP - Türk milletinin bağımsızlığın ve hürriyetine kavuşmasının anısına yazılması talep edilen ve dönemin meclisi tarafından kabul edilen Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı, bir asrı geride bırakarak 101'inci yılında da törenle kutlandı.

Sinop Kültür Merkezi salonunda kutlanan programa Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkan Vekili Aydın Hakan Sönmez, İl Jandarma Komutanı Ferhat Kuran, kamu kurum amirleri ile çok sayıda öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kürsüde konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, "İstiklal Marşımız, tarih boyunca esareti kabul etmemiş, özgürlüğü karakterinin bir parçası ahdetmiş, 'Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım, hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım' diyen milletimizin zulüm, haksızlık ve işgale karşı haykırışıdır. Milletimizin inanç, cesaret ve kararlılığının sözü olan İstiklal Marşı'ndan aldığımız ilham, yolumuzu dün olduğu gibi bugün ve yarın da aydınlatmaya devam edecektir" dedi.

Ardından Sinop Seydi Ali Reis Anadolu Lisesi Türk dili ve edebiyatı öğretmenleri ve öğrenciler tarafından hazırlanan tiyatro gösterimi sunuldu. Gösterimde Mehmet Akif Ersoy'u canlandıran lise öğrencisi, gösterdiği başarılı canlandırmayla büyük alkış topladı. Tören sonunda ortaokul ve liseler arası düzenlenen kompozisyon yarışmasında derece alanlara ödülleri kurum amirleri tarafından takdim edilirken, ilkokul öğrencileri arasında İstiklal Marşı'nı en iyi okuma yarışmasında derece alan miniklere ödülleri Vali Erol Karaömeroğlu tarafından takdim edildi.

İstiklal Marşı'nın kabulü 101. yılında törenle kutlandı
İstiklal Marşı'nın kabulü 101. yılında törenle kutlandı
İstiklal Marşı'nın kabulü 101. yılında törenle kutlandı

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Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Sinop, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İstiklal Marşı'nın kabulü 101. yılında törenle kutlandı - Son Dakika


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